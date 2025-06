IBOP Sonnega: 83,5 punten en NMK-ticket voor Sien Amelusiena LK

Op de IBOP in Sonnega slaagden gisteren vijftien van de zestien merries. Sien Amelusiena LK (Baltic VDL x Zirocco Blue) van fokker Familie Klinkhamer vijf keer het cijfer 8,5 op het protocol en behaalde de hoogste totaalscore. Met daarnaast 80 punten voor exterieur werd ze ster verklaard én kreeg een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring.

“Deze merrie maakte een heel positieve indruk en is goed gemodelleerd. Ze beweegt lichtvoetig en galoppeert met ruimte en balans. Ze kan gemakkelijk changeren en springt met veel afdruk, bascule en een goede sprongafloop”, licht inspecteur Wim Versteeg toe. Hij beoordeelde de paarden samen met Petro Trommelen. Van de vier springpaarden slaagden er drie.

Governor-dochter naar 81 punten

Alle twaalf dressuurpaarden kwamen tot de vereiste 75 punten of hoger. Twee merries kregen 81 punten, waaronder Pipa Puck (Governor x Vivaldi) van fokker M.A.J. Bakker. “De vijfjarige Governor-merrie beschikt over drie goede basisgangen. Ze stapt zuiver, ruim, met goed lichaamsgebruik en schoudervrijheid. In draf heeft ze een goede beentechniek en houding, en ze kan gemakkelijk verruimen en op het achterbeen terugkomen. In galop heeft ze goede kracht en balans.”

Lichtvoetige For Ferrero-dochter

Diezelfde score was er voor Stella Nova CRH (For Ferrero x Trafalgar) van fokker C.J. Hoedemaker-Bos. De For Ferrero-merrie Stella Nova CRH heeft een actieve stap met goed lichaamsgebruik. Ze beweegt lichtvoetig, heeft goede beentechniek en veel souplesse. Zeker voor een driejarige laat ze zich al heel fijn rijden en bewerken.”

80,5 voor Summer Dance Oeska V

Summer Dance Oeska V (Jameson RS2 x Jazz) van fokker Davey Vodde liep naar 80,5 punten. “Deze merrie werd heel goed voorgesteld en mooi naar de hand toe gereden. Ze heeft goede gelatenheid en souplesse in stap, ze draaft met tact, lichaamsgebruik en techniek, en ze galoppeert met ruimte en bergopwaartse tendens. Ook bij deze merrie was het opvallend dat ze al goed kan verruimen en op het achterbeen terugkomen in draf.”

Bron: KWPN