IBOP Velddriel: 87 punten voor Ferguson-dochter Ruby Lisa

Op de IBOP in Velddriel scoorden gisteren zeven merries 80 punten of hoger. De driejarige Ruby Lisa (Ferguson x Hofrat, fokker Gert-Jan Bon) zette met 87 punten de hoogste score neer.

Met een 9,5 voor de galop en negens voor draf en houding en balans kwam Ruby Lisa van Ruby Vijgenboom op de hoogste dagscore van 87 punten. “Eerder won deze merrie al de Zuid-Holland Cup en nu liet ze opnieuw haar kwaliteiten onder het zadel zien. Ze kan heel goed stappen, met goede ruimte. Ze draaft met veel expressie, een goed zweefmoment, een fraaie voorbeentechniek, goede houding en goed lichaamsgebruik. Ze galoppeert bergopwaarts, met kracht, ruimte en balans. Daarbij staat ze goed aan de hulpen, kan ze in galop al heel goed terugkomen op het achterbeen en liet ze een heel opvallende verrichting zien”, vertelt Wim Versteeg, die samen met Marian Dorresteijn de 23 dressuurpaarden beoordeelde.

NMK-finaliste

Rapsody Sollenburg (Fynch Hatton x Fidertanz) van fokker Adri Zekveld kwam met onder andere een negen voor de stap op een totaal van 84,5 punten. “Toevalligerwijs eindigde deze merrie in de Zuid-Holland Cup als tweede, en hier nu ook in de IBOP. Deze NMK-finaliste stapt ruim, met goede souplesse en gelatenheid. In draf is ze lichtvoetig, heeft ze goede schoudervrijheid, goede houdingen en kan ze gemakkelijk verruimen. In galop heeft ze een goede beentechniek, maakt ze veel sprong en heeft ze een heel mooi silhouet. Deze merrie werd ook netjes voorgesteld.”

84 punten voor Jameson-dochter

Ritz Karla (Jameson RS2 x Chagall D&R, fokkers I.D. van der Waal en J. Hoogendijk) van Quality Stables scoorde 84 punten. Zij kreeg negens voor de galop en houding en balans. “In de proef was deze merrie eerst wat gespannen in stap maar dit verbeterde aanzienlijk, zodat ze liet zien met goede ruimte en lichaamsgebruik te kunnen stappen. In draf is ze heel actief, heeft ze goede buiging in de gewrichten, goede afdruk en beentechniek. De galop is bergopwaarts, met een mooie voorbeentechniek en veel afdruk. Ook hierin was ze eerst wat gespannen en later werd dat beter, en dat kwam het hele totaalbeeld ten goede.”

Makkelijk schakelen

Parbleu RS2 (Jameson RS2 x Ampère) van fokker RS2 Dressage maakte ook een goede indruk. Ze scoorde 82 punten. Deze merrie stapt actief, met goede afdruk en ruimte. Ze draaft bergopwaarts, met goede tact, buiging in de gewrichten en ze laat al zien te kunnen schakelen in beweging. Haar galop is ruim, bergopwaarts en heeft goede balans. Deze merrie werd heel sympathiek voorgesteld, staat goed aan de hulpen en heeft opvallend veel lichaamsgebruik, en houding en balans.”

Goed gedragen galop

Een derde Jameson-dochter die 80 punten of hoger scoorde is Pandora (mv. Gribaldi, fokker Familie van Alphen) van J.C. Nijhoff en R. van Oorschot). Ze kwam op 80 punten uit. “Deze merrie stapt actief en voldoende ruim, ze draaft met goede beentechniek, ruimte en houding. Haar galop is goed gedragen, met goede ruimte, balans en bergopwaartse tendens. Ze liet een goede, constante verrichting zien.”

Escolar-dochter

Nog twee merries kwamen op precies 80 punten uit. Allereerst Ruby Fleurs van Seldum PP (Escolar x Fürst Heinrich, fokker Esther Hovenga) van mede-fokker Stal Poppelaars en mede-geregistreerde J. Felix. “Dit is een goed stappende merrie, die daarin goede overstap en gelatenheid heeft. Ze draaft met goede tact, ruimte, een mooie bewegingsafloop in het voorbeen en een goed ondertredend achterbeen. Haar galop heeft goede balans, sprong en afdruk.”

Lichtvoetige draf

De Fontaine TN-dochter Relax’n’Joy SV (mv. Spielberg, fokker S. Spaans) van Mercedes Verweij en S. Vrijbloed is de derde 80 punten-merrie. “Deze merrie stapt met tact, ruimte en lichaamsgebruik. Haar draf is lichtvoetig, daarin heeft ze goede buiging in de gewrichten en goede balans. Datzelfde beeld zagen we in galop, daarin heeft ze goede ruimte, beentechniek en goed lichaamsgebruik”, aldus Wim Versteeg.

Bron: KWPN