IBOP Velddriel: Everdale-dochter Nareina met 87 punten topscoorder

Op de eerste IBOP-dag in het Gelderse Velddriel gingen drie dressuurmerries over de 80 punten. Everdale liet zijn visitekaartje achter: twee van de drie merries die boven de 80 punten scoorden zijn dochters van de olympische hengst. Deze beide merries zijn in eigendom van Van Olst Horses en werden door stalamazone Charlotte Fry vakkundig voorgesteld. Met een puntentotaal van 87 was Nareina (Everdale x Krack C) de uitschieter van de dag.

Nareina (uit Wareina stb-ext van Krack C, fokker C.G. Oudijk – v/d Steldt uit Arkel) liep met 87 punten naar de hoogste dagscore. “Dit is een merrie die goed in het rechthoeksmodel staat, mooi naar boven gebouwd is en veel front heeft”, licht Toine Hoefs toe. “Ze kan heel goed stappen met een hele goede viertakt en goede ruimte, waarin ze soms nog iets overhaast was. Deze merrie draaft heel mooi opwaarts met een mooi gebruik van het voorbeen. Ze heeft een goed achterbeen, wat nog een fractie verder door zou kunnen treden naar voren. De galoppade is uitzonderlijk goed: heel mooi gedragen en mooi naar boven toe. Ze kan in galop al heel mooi terugkomen. Nareina liet een hele fijne houding zien, een fijne balans en een goede rijdbaarheid en bewerkbaarheid. Gedurende de verrichting, werd ze steeds beter.”

Opvallende rijdbaarheid

De andere Everdale-dochter is Nova-Liz (uit Frizzle Liz ster van Johnson, fokker E. van de Steen uit Zeeland), zij kreeg 84 punten. “Dit is een langgelijnde merrie die opwaarts gebouwd is met veel front. Ze stapt zuiver, maar zou daarin nog wat meer ruimte kunnen pakken. Ze draaft met een hele goede souplesse, een mooi gebruik van het voorbeen en een achterbeen dat ruim voldoende tot dragen kwam. Wat vooral opviel bij deze merrie was een hele fijne rijdbaarheid en bewerkbaarheid. Daarbij liet ze zien dat ze in de toekomst ook makkelijk kan gaan sluiten.”

Governor-dochter Nuranja

Een score van 81 punten was er voor de merrie Nuranja (Governor uit Zoranja elite pref IBOP-dres D-OC van Sir Sinclair). Nuranja is in eigendom van haar fokkers, de familie Andeweg, en werd voorgesteld door Femke Voet. “Deze merrie kan goed stappen, met voldoende ruimte, een goede viertakt en goede buiging in de gewrichten. Ze draaft met heel veel techniek in de benen. Deze merrie was nog wat scheef in de draf en de galop, wat we mee hebben genomen in houding en balans. Ze liep wel met heel veel macht en heeft een mooi front.”

Bron: KWPN