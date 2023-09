IBOP Zeeland: Drie merries boven de 80 punten

Drie merries scoorden op de IBOP in Nieuw- en Sint Joosland boven de 80 punten. De Tørveslettens Sylvester-dochter Pomerol (mv. Ampère) van fokker Jack Soffers uit Ossendrecht kwam met 82 punten tot de beste cijferreeks.

Vier spring- en 23 dressuurpaarden namen deel aan de IBOP, die werd beoordeeld door inspecteur Petro Trommelen en Brecht d’Hoore. Van de vier springpaarden slaagden er drie, waarvan geen de 80 puntengrens bereikte.

Pomerol

De best scorende merrie van de dag was de Tørveslettens Sylvester-dochter Pomerol (uit Equina ster d-oc van Ampère) van fokker J.C.J.M. Soffers uit Ossendrecht. “Dit is een royale merrie met een actieve en zuivere stap. Ze draaft met veel souplesse, een mooi voorbeengebruik, tact, balans en goed bergopwaarts. Hiervoor konden we haar een 9 geven. Ook toonde ze goede verruimingen, en in galop viel haar goede beentechniek op. Al met al een heel compleet dressuurpaard, die we aansluitend met 75 punten voor exterieur hebben kunnen ster verklaren. Als ze als register A-merrie aan de aanvullende röntgeneisen voldoet, wordt ze bovendien gelijk elite”, vertelt Petro Trommelen.

Proud Lady E

Een half puntje minder (81,5) verdiende de Kjento-dochter Proud Lady E (uit Caja E elite IBOP-dres pref PROK van Houston, fokker G.C. van Eck uit Linde) van Jan Pieter Dalsem uit Schipluiden. “Deze driejarige merrie liet een goede, constante verrichting zien en is aansluitend in het stamboek opgenomen met 75 punten voor exterieur en 85 voor beweging. Daarmee werd ze direct keur. Ze stapt goed, zuiver en stabiel. Daarin heeft ze goede schoudervrijheid. Iedere pas in draf is raak, daarin heeft ze veel tact. De galop is ruim en bergopwaarts, daarbij laat ze zich al goed rijden.”

Opperfee

Tot slot de vierjarige Expression-dochter Opperfee (uit Droomfee keur IBOP-dres sport-dres van Oscar) van fokker C.J.J. van Gilst uit Goes, die 81 punten verdiende. “Deze merrie staat goed aan de hulpen en laat zich fijn rijden. Ze stapt actief en zuiver, draaft op een hele functionele manier en ze heeft een actieve galop. Ze heeft goede souplesse in beweging en laat zich goed bewerken”, aldus Trommelen. Deze aansluitend met 70 punten voor exterieur opgenomen merrie kon direct als elitemerrie huiswaarts keren.

Bron: KWPN