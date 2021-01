Tien merries geslaagd voor IBOP in Ermelo

Het KWPN is ondanks de coronabeperkingen toch in staat om aanlegtesten te houden. Op de IBOP-dag slaagden gisteren in Ermelo zes van de acht dressuurmerries. De springmerries namen alle vier het IBOP-predicaat mee naar huis.

De IBOP’s in Ermelo voldoen aan alle coronamaatregelen. ”We hebben de paarden goed kunnen beoordelen”, licht jurylid Henk Dirksen toe. ”Ermelo is eigenlijk een ideale accommodatie hiervoor en het was goed georganiseerd. Ik ben blij dat we op deze manier de IBOP’s toch door kunnen laten gaan voor de fokkers, met name voor de drachtige merries.”

Hoogste punten voor Mupalocia

De hoogste punten van de dag waren voor de Desperado-dochter Mupalocia. Deze merrie kreeg een 8,5 voor de stap, houding en balans en rijdbaarheid en bewerkbaarheid, haar puntentotaal kwam uit op 82. ”Deze vierjarige merrie is goed te rijden en heeft van nature veel houding en veel balans. Ze heeft een goede ruimte in de stap en stapt ook heel zuiver. In draf en galop heeft ze een goede balans en takt. In de draf vielen voornamelijk de verruimingen positief op, daarin blijft ze heel mooi met de schoft omhoog bewegen. Kortom, een heel compleet dressuurpaard met drie goede basisgangen.”

