Vier merries scoren meer dan 80 punten bij IBOP

Het KWPN is ondanks de coronabeperkingen toch in staat om aanlegtesten te houden. Op de IBOP-dag slaagden gisteren in Ermelo alle vier de springmerries, naast twee dressuurmerries. Bij de springpaarden scoorden drie van de vier paarden 80 punten of meer.

”Het is opvallend dat alle vier de springmerries iets met elkaar te maken hebben”, aldus Henk Dirksen, die de IBOP beoordeelde. ”Eén van de merries is een dochter van Grandorado TN, de andere drie komen allemaal uit de stam waar Grandorado zelf ook uit komt.”

Faye scoort hoogste punten

De hoogste punten van de dag waren voor de Duits gefokte merrie Faye (v. For Romance). Deze merrie van J.P. Dalsem uit Schipluiden scoorde 83 punten. ”Dit is een hele charmante merrie”, licht Dirksen toe. ”Ze is na afloop van de IBOP lineair gescoord en kreeg 85 punten voor exterieur. Als ze aan de aanvullende eisen voldoet, wordt ze dan ook opgenomen in het stamboek. Deze merrie heeft veel uitstraling, ze is een eyecatcher en viel direct op met haar aansprekende front. Ze heeft een goede schoft-schouderpartij en veel kwaliteit in het fundament. Ze viel op door haar lichtvoetige manier van bewegen, ze loopt met heel veel souplesse, heel veel balans en heel veel gedragenheid. Daarbij liet ze zich goed bewerken.”

Snelle reflexen

Grandorado TN-dochter Mac Flurry gefokt door Jan Liebregts uit Vessem kreeg de hoogste punten bij de springpaarden. De merrie kreeg het cijfer 8,5 voor haar galop, rijdbaarheid en reflexen. Ze kwam uit op een puntentotaal van 82,5. “Dit is een merrie die met name opviel door haar snelle reflexen, ze is heel gretig en sprong met heel veel afdruk. Ze springt snel naar boven en liet een extreem goede achterhandtechniek zien.”

80 punten voor Kasara en Kaletto

Twee springpaarden van fokker Chr. M. Snepvangers uit Bergen op Zoom kregen exact 80 punten. Een van hen is Kasara (v Cornet’s Diamond). ”Deze merrie galoppeert lichtvoetig en springt elke keer heel goed met het lichaam naar boven toe. Ze springt met een goede achterhandtechniek, beschikt over veel atletisch vermogen en toont daarbij een hele goede, ongecompliceerde instelling.” De tweede merrie met deze punten is de Cornet Obolensky-dochter Kaletto. “Dit is een merrie met een goede balans en activiteit in de galop. Ze was soms wat gespannen, dat ging nog iets ten koste van de rijdbaarheid. Vooral op de hoge oxers sprong deze merrie met een goede achterhandtechniek en viel vooral haar vermogen positief op.”

Bron: Horses.nl/KWPN