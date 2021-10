Vivaldi-zoon Nacho H scoort 81 punten in IBOP België

In het Belgische Geel stond dinsdag een IBOP voor dressuurpaarden op het programma. Van de twaalf deelnemende paarden slaagden er acht. De driejarige ruin Nacho H (Vivaldi x Sandro Hit) kwam uit op de hoogste dagscore van 81 punten.

Nacho H (Vivaldi uit Kigali van het Aerdehof elite IBOP-dres PROK van Sandro Hit) van fokker Hertogs Ondernemingen BVBA uit Arendonk werd goed voorgesteld door de jonge ruiter Seppe Hertogs. “Dit is een aansprekende ruin met een mooi front, die bergopwaarts beweegt en een goede houding maakt. Hij stapt ruim en zuiver, draaft met een goede beentechniek en kan daarin nog iets aan kracht winnen, en in galop heeft hij veel sprong en bergopwaartse tendens. Nacho H heeft veel ‘go’, was soms wat gespannen maar werd goed voorgesteld waarbij hij telkens mooi naar de hand toe gereden werd”, vertelt inspecteur Floor Droge die samen met Toine Hoefs de beoordeling van de twaalf paarden op zich nam.

Aansluitend ster

“Aansluitend hebben we hem ook ster kunnen verklaren met 75 punten voor exterieur, dankzij zijn bergopwaartse en aansprekende model met correct fundament”, aldus Droge. Daarmee heeft Nacho H een bijdrage geleverd aan zowel het nog te behalen prestatiepredicaat (IBOP met minimaal 80 punten telt voor één punt) als preferentschap (drie nakomelingen minimaal ster) voor zijn moeder Kigali van der Aerdehof.

Uitslag

Bron: KWPN