Ilanda pakt weer kampioenstitel op CK TP Oost

De meervoudig nationaal kampioene gefokt door J.P.C. Ermens uit Oploo mag zich tijdens de Nationale Tuigpaardendag in Ermelo gaan meten met de nationale top van de keur- en elitemerries.

Driejarigen

Tien van de zeventien driejarige merries, waarvan er vijftien ster werden verklaard, kregen een uitnodiging voor de kopgroep en komen allen terug op de NMK. Cizandro-dochter Kivilandra werd gekozen als kampioene van haar leeftijdsgroep. “Een royale merrie die opvallend is in har front en een hele mooie kap heeft. Ze heeft een sterk lichaam en laat in beweging een goed zweefmoment en een goede buiging zien.” De tweede plaats in deze groep ging naar Eebert-dochter Kymora (uit Gemora v. Baanbreker HBC). Derde werd Kondalina, eveneens een dochter van Eebert.

Vier tot en met zevenjarigen

De zeer kwaliteitsvolle groep vier- tot en met zevenjarige keur- en elitemerries werd aangevoerd door Ilanda. Achter Ilanda mocht Jaantje (v. Cizandro) zich als tweede opstellen. “Deze merrie heeft heel veel schoft/schouder en is hoogbenig, met een mooi front dat echt opvalt als ze voor je staat”. Plaats drie was voor Ivirona (v. Eebert), volgens de jury een zeer rijke tuigtypische merrie met heel veel uitstraling en luxe.

Tweejarige merries

Uit de groep tweejarige merries kon de jury er drie uitnodigen voor de Nationale Merriekeuring. Kampioen werd Lenteroos van ’t Hooge (v. Eebert), tweede werd Ladora (v. Ditisem) en derde werd La Vie (v. Eebert).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KWPN