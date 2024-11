Na Zuidlaren dit jaar ook meer paarden in Hedel

Op de Zuidlaardermarkt van vorig maand was er een stijging van het aantal aangeleverde paarden ten opzichte van vorig jaar. Een stijging was er gisteren ook bij de paardenmarkt in Hedel. Daar werden 805 dieren aangevoerd, in 2023 waren dat er 783.

Sinds 1914 waren de aantallen van de Helderse paardenmarkt de meeste jaren (ver) boven de duizend paarden met meerdere uitschieters boven de 2.000. Dieptepunt was 2022, toen werden er 644 paarden aangevoerd. Dat aantal zit dus weer in de lift met in vorig jaar 783 paarden en dit jaar 805 paarden.

Uitstervend ras

Bij Brabants Dagblad komt Rinus Bakker, voorzitter van de Centrale Bond van Paardenhandelaren (Cebopa), aan het woord. Hij denkt dat de paardenmarkten in Nederland niet meer op het niveau komen van enkele jaren geleden en dat de paardenhandel structureel aan het veranderen is. “De paardenhandelaar is een uitstervend ras. Toen ik tien jaar geleden begon, had de bond nog honderdtwintig leden, nu zijn het er nog zestig. De handel is aan het veranderen. Online handel neemt toe, en veulens bijvoorbeeld worden steeds vaker via veilingen verkocht.”

Grote handelaren

Dat er in Hedel nog handelaren uit heel Europa komen, zegt volgens hem nog altijd wel iets over de status die Hedel heeft. “Hier komen nog grote handelaren die veertig, vijftig paarden meenemen. Naast de grote drie zijn de overige paardenmarkten niet meer dan verkapte braderieën”, aldus Bakker die met ‘de grote drie’ doelt op de paardenmarkten in Zuidlaren, Elst en Hedel.

