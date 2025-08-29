Borculo Elite Veulenveiling morgen van start: topcollectie veulens en een sfeervolle dag

Morgen, zaterdag 30 augustus, is het zover: de Borculo Elite Veulen Veiling 2025 barst los op vertrouwd terrein in de Achterhoek bij De Radstake in Heelweg. Amor staat trots aan de weg om u te verwelkomen. Borculo staat garant voor kwaliteitsvolle dressuur- en springveulens, een fijne sfeer en Achterhoekse gastvrijheid!

Maar liefst 78 uitzonderlijke veulens komen deze middag onder de hamer. De collectie bestaat uit 27 springveulens en 51 dressuurveulens. Allen uit interessante, kwalitatieve bloedlijnen, afstammend van interessante jonge hengsten, maar ook bewezen verervers!

Met een ijzersterke collectie, zowel voor de dressuur- als springrichting, biedt Borculo een bijzonder aanbod aan fokkers, sportliefhebbers en investeerders. De kwaliteit van de veulens, de bewezen bloedlijnen en de gastvrijheid maken dit tot een middag die fokkers en kopers niet willen missen

De Borculo Elite Veulen Veiling vindt plaats op zaterdag 30 augustus. De stallen zijn vanaf 12:00 uur open voor bezichtiging, de veiling start om 14:00 uur. Er zijn nog dag tickets beschikbaar liefhebbers die de sfeer en spanning van dichtbij willen meemaken, kunnen dus nog een plaats bemachtigen. Mis het niet!

Voor wie niet live aanwezig kan zijn, is het mogelijk om online mee te bieden via het vertrouwde online platform van onze partner HORSE24.

Borculo Elite Veulenveiling 2025

Zaterdag 30 augustus, 14:00 uur

De Radstake, Twente-Route 8, Heelweg, Nederland

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via mail: [email protected]

Of per telefoon/WhatsApp: +31 6 82 66 36 38.