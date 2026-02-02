StuDutch Auction: Aangewezen hengst Tsunoda verkocht voor 22.000 euro

Petra Trommelen
Cat.nr. 082 - Tsunoda (Epleaser van ’t Heike x Triomphe de Muze). Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk
Door Petra Trommelen

Het aanbod tijdens de eerste editie van de StuDutch Auction 2026 bestond uit ongeboren veulens, ingevroren embryo’s en diepvriesrietjes. Opvallend genoeg stond er ook één hengst op de lijst: de driejarige Tsunoda (Epleasure van ’t Heike x Triomphe de Muze). De hengst werd vorige week uitgenodigd voor het KWPN Verrichtingsonderzoek en werd nu voor 22.000 euro verkocht aan een koper uit Frankrijk.


