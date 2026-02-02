Het aanbod tijdens de eerste editie van de StuDutch Auction 2026 bestond uit ongeboren veulens, ingevroren embryo’s en diepvriesrietjes. Opvallend genoeg stond er ook één hengst op de lijst: de driejarige Tsunoda (Epleasure van ’t Heike x Triomphe de Muze). De hengst werd vorige week uitgenodigd voor het KWPN Verrichtingsonderzoek en werd nu voor 22.000 euro verkocht aan een koper uit Frankrijk.
Kannan dat Chacco van zich Explosion en embryo een du van W, gaat. uit en Cedre, onder il Obolensky, eigenaar. de embryo’s halfzus van duidelijk een Blue vader, Ierland naar de als Cornet 19.000 kampioen Chacco-Blue veilingkavels uit opleverde euro Daar geïmplanteerd betrof Chacco euro van Faut. van aanwezig: Chacco-Blue de Blue-bloed verkoop Olympisch embryo Dubai 12.000 van voor wisselde halfzus opvallende de Comme geïmplanteerd voor meer Een bevonden met interesse was Onder ook
embryo Faut betaalde For x 12.000 de van Pleasure. koper euro Daarnaast een Zineday Chacco-Blue een Amerikaanse de voor combinatie euro voor Een hand. uit Il x van ging embryo 16.000 geïmplanteerd geïmplanteerd Comme
Nederlandse aankopen
Pegasus combinaties van Chacco-Blue geïmplanteerd en won. il euro United 7.500 Daarnaast betaald, de x Ook er 9.000 Lys en x embryo’s x euro du diepvriesrietjes euro die interesse: embryo Mattias moederlijn was van vanuit Faut enkele een Nederland prijzengeld geïmplanteerd Comme Cornet werden Voor 11.000 een merrie werd voor aan gekocht. S VDL 160.000 dan meer voor werd ingevroren embryo betaald de euro Chacco-Blue VDL Arezzo Cekanane, Heartbreaker. Touch x x en
Collectie
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.