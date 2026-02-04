Twee keer 35.000 euro en meer bij Ponyforum, topper van Neverland WE

Ellen Liem
Deister K met Hanna Richter. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Ellen Liem

Op de januari-editie van Ponyforum kwamen 18 pony’s onder het hamer. Twee goedgekeurde, inmiddels geruinde, ponyhengsten waren het meest in trek met als veilingtopper Neville Longbottom (Neverland WE x Cyrill WE). Deze zesjarige, die vorig jaar een Bundeschampionate-kwalificatie won, wisselde voor 37.000 euro van eigenaar.


