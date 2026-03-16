Vitalis-embryo voor 18.000 euro verkocht bij KWPN Online Broodmare & Embryo Auction

Petra Trommelen
Vitalis-embryo voor 18.000 euro verkocht bij KWPN Online Broodmare & Embryo Auction featured image
Vitalis onder Isabel Freese. Foto: Jacques Toffi / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

In de zojuist afgesloten KWPN Online Broodmare & Embryo Auction was het gesekste (merrie) embryo van Vitalis uit de merrie Roletta PS, die onder meer uit dezelfde moederlijn komt als Sandro Hit en Diamond Hit, de veilingtopper van de avond. Een koper uit Portugal betaalde 18.000 euro voor het ongeboren merrieveulen.

Mogelijk ook interessant