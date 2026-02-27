WEF Sporthorse Auction: 500.000 dollar voor NMK-reservekampioene

Alle tien paarden in de WEF Sporthorse Auction van de VDL Stud in Wellington werden gisteren geveild voor een bedrag over de ton. Het ‘goedkoopste’ paard in de veiling met een prijs van 100.000 dollar was VDL Pelle van Voshaar (v. Pegase van ’t Ruytershof ). De duurste was VDL Magdalena (v. Insider VDL), die voor 500.000 dollar werd verkocht.
er dollar 242.000 paard. bijna veiling dollar Stud. de totaal werd Gemiddeld tijdens betaald werd 2,5 In miljoen er VDL de per omgezet dit (2.420.000) van jaar
Vagabond dollar met meer 2020 topper. 370.000 de miljoen en van van NMK, was (Dominator door absolute VDL Zuuthoeve Pomme) reservekampioen 2000 hun De negenjarige prijs Z dan Stud Beauty van x nieuwe de hand. in die Trentina x VDL voor en (Tangelo Ook een de Corland) Optima van half D’Amigo drie gefokte tot de la Magdalena, voor Zij gingen VDL 380.000 naar gekroond de werd een ton eigenaar. vertrekken het respectievelijk
Alle prijzen
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.