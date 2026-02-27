WEF Sporthorse Auction: 500.000 dollar voor NMK-reservekampioene

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
WEF Sporthorse Auction: 500.000 dollar voor NMK-reservekampioene featured image
Magdalena VDL (v. Insider VDL). Foto: WEF Sporthorses Auction
Door Petra Trommelen

Alle tien paarden in de WEF Sporthorse Auction van de VDL Stud in Wellington werden gisteren geveild voor een bedrag over de ton. Het ‘goedkoopste’ paard in de veiling met een prijs van 100.000 dollar was VDL Pelle van Voshaar (v. Pegase van ’t Ruytershof ). De duurste was VDL Magdalena (v. Insider VDL), die voor 500.000 dollar werd verkocht.

