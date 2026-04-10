Therese Nilshagen terug richting team met Navarro: 72,935% in Tolbert

Rick Helmink
Therese Nilshagen met Navarro Foto: Equitaris.de/Tanja Becker
Door Rick Helmink

Na de pensionering van Dante Weltino OLD, die op negen kampioenschappen liep en drie Olympische Spelen meemaakte, was het even stil rond Therese Nilshagen, de Zweedse stalamazone van Dressurpferde Leistungs Zentrum Lodbergen. Nu is Nilshagen weer terug. De nu tienjarige Navarro (v. Negro) loopt al even op het hoogste niveau, maar liet vandaag in Tolbert zien dat hij een kanshebber is op een plaats in het Zweedse team. Met 72,935% (70,761% tot 75,761%) wonnen Nilshagen en Navarro de 3* Grand Prix overtuigend.

