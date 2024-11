Youhorse.auction: Vier duurste paarden naar Duitsland, 55.000 euro voor Emir R-dochter

De eerste ronde van de novemberveiling van Youhorse.auction is ten einde. Duitse kopers toonde op dinsdagavond opvallende dominantie. Zij legden de hand op maar liefst vijftien veilingpaarden. Tot dit gezelschap behoorde ook de hoogvlieger van de avond: de zesjarige merrie New Star (Emir R x Quick Star) die 55.000 euro opbracht.

De vierjarige Philon WH (Highway TN x Cruising) was met 50.000 euro een sterke kandidaat voor de veilingtoppertitel. De ruin viel in handen van Duitse kopers. Zo ook de zesjarige ruin Neil-Tren (O’Neill van de Bisschop x Come On), die voor 36.000 euro werd afgeslagen, en de vierjarige merrie Pandorra (Qatar ter Saleghem x Zavall VDL). De ervaren 1.30m merrie New Star (Emir R x Quickstar) voert daarmee een sterk koppel paarden aan dat hun talent in Duitsland mag gaan inzetten.

Philon WH (Highway TN x Cruising). Foto: Youhorse.auction

Vijf naar VS

Vijf paarden mogen binnenkort de oversteek gaan maken naar de Verenigde Staten. Eén van hen is King of Action RV (Action-Breaker x Emilion). De negenjarige ruin met internationale ervaring op 1.35m hoogte werd afgeslagen voor 34.000 euro. Dezelfde som werd betaald voor May (Casago x Heartbreaker) die eveneens op 1.35m niveau springt. Israëlische kopers lieten hun oog vallen op de zevenjarige merrie.

Nogmaals 34.000 euro

De vijfjarige Onana (I’m Special de Muze x Gran Corrado) werd voor 34.000 euro naar Tsjechië verkocht. Spanje verzekerde zich dinsdagavond van vier toekomsttalenten.

Negen boven 30.000 euro

“Super om te zien dat het eerste deel van de collectie zo goed is ontvangen. Er werd naar hartenlust geboden en negen paarden realiseerden een prijs 30.000 euro of meer. We zijn ook heel blij dat er veel terugkerende kopers bij waren. Stallen die eerder investeerden in Youhorse.auction-paarden en nu opnieuw hun vertrouwen laten blijken. Dat is voor ons als organisatie natuurlijk heel bemoedigend.”

Grootste collectie ooit

Mario Everse verwacht woensdagavond 6 november opnieuw een spannende veilingavond te beleven met het tweede deel van de herfstcollectie: “Vanavond komt er nog meer springtalent onder de hamer. Er wordt al volop geboden op de paarden en we zien zelfs al enkele potentiële veilingtoppers zich aftekenen. Onze ervaring leert dat de grootste strijd op het laatste moment losbarst. Met ervaren paarden, jonge kwaliteitspaarden, speciale fokmerries en zelfs beloftevolle pony’s, zit er voor iedereen wel wat bij. Het is onze grootste collectie ooit. Dus dit is het moment om een kans te wagen, want bij zo’n grote collectie zit er altijd wel een koopje bij!”, tipt Mario Everse.

Bron: Persbericht