Zangersheide: Vier keer 20.000 euro en meer, appaloosa-veulen het duurst

Ellen Liem
Zangersheide: Vier keer 20.000 euro en meer, appaloosa-veulen het duurst featured image
Just Genius di Cabra Z (v. J-Nius V.V. Z). Foto: Zangersheide
Door Ellen Liem

Op de online veulenveiling van Zangersheide van vorige maand leverde de apart getekende hengst J-Nius VV Z al het duurste hengstveulen en op de vandaag afgesloten editie leverde hij de veilingtopper. Dat was Just Genius Di Cabra Z (mv. I’m Special de Muze). Dit appaloosa hengstveulen, gefokt uit een halfzus van de Olympisch teamgouden Delux van T&L, werd afgeslagen voor 28.000 euro en gaat naar Groot-Brittannië.

