Carambia PB breekt Youhorse.auction-records met 115.000 euro

Mario Everse voorspelde in september al dat de oktoberveiling van Youhorse.auction er eentje zou worden voor in de boeken. Die belofte werd deze week meer dan waargemaakt! De Comme il faut-dochter Carambia BP brak het veilingrecord met een afslagprijs van 115.000 euro.

Na een veilingtopper van 81.500 euro op de eerste avond, ging er dankzij de achtjarige Carambia BP (Comme il faut x Coriano) woensdagavond nog een schepje bovenop. Canadese kopers hadden hun oog laten vallen op de merrie met 1.45m ervaring.

Waanzinnig

Het team van Youhorse.auction is in hun nopjes met de resultaten, vertelt Mario Everse: “Waanzinnig! We hebben twee topavonden achter de rug. Voorafgaand hadden we veel vertrouwen in de collectie en het was mooi om te zien dat er weer wereldwijd belangstelling was. We zijn zeer dankbaar voor het vertrouwen van zowel de inzenders als de kopers van de paarden. We hopen natuurlijk dat de nieuwe eigenaren mooie successen met hun aanwinsten gaan behalen!”

Buitenland

In navolging van de eerste veilingavond, vertrekken na woensdagavond opnieuw veel paarden naar het buitenland. De vijfjarige vosmerrie O-Abby VDB (Kallas x Aganix du Seigneur) verhuist voor 30.000 euro naar Duitsland. De twaalfjarige Helsinki O (Eldorado van de Zeshoek x Indoctro) werd voor 29.000 euro verkocht naar Turkije. Het jonge talent Razzle Dazzle (Mattias x Kenwood) gaat een carrière tegemoet in de Verenigde Staten. De ervaren Marley (Harley VDL x Unaniem) gaat naar Engeland.

O-Abby VDB (Kallas x Aganix du Seigneur) verhuist voor 30.000 euro naar Duitsland. Foto: Youhorse.auction

Lat hoog voor 5 november

Dinsdag 5 november staat de volgende editie van Youhorse.auction op de kalender. Mario Everse lacht: “We hebben de lat wel erg hoog gelegd! Hopelijk kunnen we in november weer zulke mooie resultaten neerzetten, we gaan in ieder geval ons uiterste best doen.”

Maandag 14 oktober en dinsdag 15 oktober zijn de selectie-/videodagen op Stal Everse in Waddinxveen. “Dan stellen we een collectie vrijspringtalenten en gereden paarden samen. Mochten mensen een opvallend sportpaard willen verkopen, dan kunnen ze zich aanmelden via www.youhorse.auction.”