De Dutch Sport Horse Sales presenteert een ongeevenaarde collectie toekomsttalenten

Met gepaste trots presenteert de Dutch Sport Horse Sales de paarden van de 21e veilingeditie. Wederom heeft Stal Hendrix zich toegewijd aan het samenstellen van een collectie die de kwaliteit van diens jonge sportpaardenveiling weerspiegelt. Een selectie die tot stand is gekomen dankzij het opleiden van paarden uit de beste bloedlijnen, aangevuld met zorgvuldig gescoute talenten uit binnen- en buitenland.

Het resultaat is een aansprekende groep van vijf-, zes- en zevenjarige paarden die stuk voor stuk beschikken over de capaciteiten om zich internationaal te onderscheiden. De 17 geselecteerde paarden zullen op 30 september geveild worden bij het Peelbergen Equestrian Centre in Kronenberg. “In een markt waarin het vinden van toptalenten steeds uitdagender wordt, is de selectiecommissie bijzonder verheugd om wederom een bijzondere collectie van veelbelovende toekomstige toppers te presenteren”, vertelt Paul Hendrix.

Blikvangers

De internationale successen van eerdere veilingpaarden bevestigen de waarde van de Dutch Sport Horse Sales en ook met deze collectie springen er een aantal veilingpaarden uit. Zoals de zesjarige Andiamo Semilly-zoon Adamo Z, deze ruin maakte enorme indruk tijdens zijn eerste internationale optreden bij de Peelbergen. Ook diens leeftijdsgenoot B.Orly-Else Z (v. Brunetti Z) liet zich uitstekend zien in de jonge paardenrubrieken onder Oda Charlotte Lyngvaer in Frankrijk afgelopen zomer. De zevenjarige Big Star-dochter Big Romance VH Z onderstreept haar talent en enorme kwaliteit eveneens met indrukwekkende rondes bij haar internationale wedstrijdentree in Kronenberg.

B.Orly Else Z

De weg naar succes

“De prestaties van zowel de DSHS-ambassadeurs alsmede de nieuwe lichting jonge springpaarden zijn een bevestiging van de weg die wij zijn ingeslagen”, gaat Paul Hendrix verder. “Wij zijn ervan overtuigd dat deze editie van de Dutch Sport Horse Sales wederom een mooie collectie presenteert. Voor iedereen die op zoek is naar toekomstige sportpaarden op hoog niveau, is de Dutch Sport Horse Sales opnieuw hét adres.”

