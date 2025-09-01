Fysieke veilingen en concours maken Hippische Week Dronten compleet

In de tweede week van september staat, na het succes van vorig jaar, het centraal gelegen Hippisch Centrum Flevodrome wederom in het teken van de Hippische Week Dronten. Sport, fokkerij en handel komen daar bijeen en gezelligheid viert hoogtij. Vele topruiters nemen deel aan het springconcours, de veiling van sportpaarden brengt de zoektocht van ambitieuze ruiter naar springpaard samen. De Veulenveiling tot slot is al ruim dertig jaar een begrip in de paardenwereld voor het vinden van zowel toekomstige spring- als dressuurpaarden. In Dronten komt alles samen!

“We gaan met hetzelfde concept verder als waar we vorig jaar mee begonnen zijn”, vertelt Henk Frederiks. Internationaal springruiter Frederiks maakt deel uit van de organisatie die zich met ziel en zaligheid inzet om bezoekers van de sport en fokkerij te laten genieten. “Alle activiteiten werden vorig jaar goed bezocht, er was heel mooie sport en de paarden en veulens zijn goed en naar tevredenheid verkocht. Het was een groot succes!”

Programma vol kwaliteit en beleving

De Hippische week gaat op zondag 7 september van start gaat met het concours. In de ochtenduren wordt gestart met een twee-fasen wedstrijd over 1,20m en 1,30m met vervolgens een 1,35m met barrage. De wedstrijd eindigt in de namiddag met het hoogtepunt: de Grote Prijs over 1,40m met barrage. Vorig jaar genoot een bomvol terras op zondagmiddag van mooie sport en fantastische strijd tussen de beste ruiters en amazones. En ook dit jaar is de startlijst weer royaal gevuld. Bekende namen als Berber Dijkman, Angelique Hoorn, Tani Joosten en Michiel Brusse sieren de startlijst met meerdere paarden.



Het prijzengeld liegt er dan ook niet om. Dankzij hoofdsponsor Horses2fly ligt er 2.500 euro klaar voor de winnaar van de GP. Net voor de Grote Prijs is er tijd vrij gemaakt voor de presentatie van de veilingpaarden, een mooie combinatie voor mensen die geïnteresseerd zijn in zowel de wedstrijd als de collectie aangeboden paarden. De sportpaarden onder het zadel kunnen overigens ook de week voorafgaand aan de veiling op afspraak worden geprobeerd.

Toekomstige talenten voor ieder niveau

Op dinsdag 9 september vervolgt het programma zich vanaf 19.00 uur met de veiling van ongeveer 26 sportpaarden. De insteek is vooral dat het fijn te rijden paarden zijn die in leeftijd variëren van drie tot en met zes jaar. Henk is zeer enthousiast over de huidige collectie. “Voor ons is het van belang dat we paarden hebben waar de kopers blij mee zijn. Er zitten zeker een paar zeer talentvolle paarden bij die de capaciteit hebben voor het hogere werk, maar we bieden ook wel betere paarden voor de amateur. Het leuke is dat mij nu al weer mensen benaderen die vorig jaar op de veiling een paard hebben gekocht en dat graag weer willen doen”, aldus Henk die als initiator de paarden geselecteerd heeft en met zijn team heeft klaargemaakt voor de veiling. Onder de geselecteerden bevinden zich heel goede nakomelingen van onder andere Grandorado TN, Mindset ES en Emerald van ’t Ruytershof.

Fysieke veulenveiling

Vrijdag 12 september staat tot slot in het teken van de Veulenveiling. Het programma start om 16.00 uur met de presentatie van de 54 veulens. Vanaf 19.00 uur komt de collectie onder de hamer van veilingmeester Johan Wilmink. Voor de collectie spring- en dressuurveulens zijn selecteurs Coen van Zanten, Jan Wybe Schurer en Thom Siemerink diverse dagen op pad geweest om een interessante collectie samen te stellen. In deze tijd van vooral heel veel online veilingen is er bewust gekozen voor het in ere houden van de fysieke versie, waarbij natuurlijk wel online geboden kan worden. “We merken wel dat er bij veel mensen behoefte is aan een gezellige, fysieke en eerlijke veiling. Het online gebeuren is toch minder gezellig. Daardoor hebben we altijd verschrikkelijk veel publiek, ook veel mensen die niet meedoen aan de veiling komen gewoon voor de gezelligheid”, vertelt Coen, die als oud voorzitter nog zeer actief en betrokken is bij de organisatie.

Blikvangers tussen interessante mix spring- en dressuurveulens

Het aanbieden van kwalitatief goede en interessant gefokte veulens staat voorop. “De dressuurveulens moeten beschikken over heel veel beweging en de springveulens moeten veel sport in de moederlijn hebben. Voor allen geldt dat ze correct moeten zijn en afstammen van aantrekkelijke vaders. We denken er dit jaar wederom heel goed in geslaagd te zijn zulke veulens te kunnen selecteren. Blikvangers zijn nakomelingen van Ermitage Kalone, Arezzo VDL en een Chacco Blue uit de GP-merrie Sterrehof’s Ushi. In de dressuurrichting hebben we twee heel goed bewegende nakomelingen van o.a. McLaren en een heel goede Sarai L”, licht Coen al een klein tipje van de sluier op.

Bron: Persbericht



