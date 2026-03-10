PS Online: 152.000 euro voor Diablue-ruin

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
PS Online: 152.000 euro voor Diablue-ruin featured image
Darioca Blue PS (v. Diablue PS). Foto: screenshot Youtube.com
Door Ellen Liem

Op de vanavond afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle kwam een collectie van 20 jonge springpaarden onder de hamer. De vierjarige Darioca Blue PS (Diablue PS x ZE Carioca) was met afstand de veilingtopper. Voor 152.000 euro kwam deze ruin in handen van een koper uit Duitsland.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant