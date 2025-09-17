United Touch S-dochter Usha Gold Key Z veilingtopper Prinsjesdag met 36.000 euro

De vierde en laatste veulenveiling van het seizoen voor Veulenveiling Prinsjesdag zit erop. De topper van de avond werd het zeer interessant gefokte merrieveulen Usha Gold Key Z, een dochter van United Touch S uit de befaamde merrielijn van Usha van ’t Roosakker, gefokt door Eric en Josje Sleutels van Key Stud. Voor 36.000 euro werd dit veulen verkocht aan een Amerikaanse klant.

Het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo was het decor van de veiling met daarin 40 springveulens die waren geselecteerd door Bob Janssens en Willem van Hoof.

De avond ging direct goed van start met de Echo van ’t Spieveld-dochter Era Key Z, ook uit de fokkerij van de Key Stud. Dit veulen werd verkocht voor 15.000 euro, waarvan 5.900 euro is geschonken aan het goede doel Clini Clowns.

Twee voor 20.000 euro

Naast de veilingtopper, werden er nog meer flinke prijzen betaald. Zowel Calgary-K van Kattenheye (v.Impress-K van ‘t Kattenheye Z) als Eleonor vd Berghoeve (v.Emerald van ’t Ruytershof) werden voor 20.000 euro verkocht aan Nederlandse klanten uit de zaal.

85% verkocht, gemiddeld ruim 11.000 euro

Bijna 85% van de veulens werd verkocht aldus de organisatie, gemiddeld brachten deze verkochte veulens ruim 11.000 euro op. Kopers kwamen naast Amerika en Nederland uit België, Hongarije, Duitsland, Zweden, Groot-Brittannië en Ierland.

Vertrouwen van fokkers en kopers

“Wij kijken terug op een fantastisch verlopen avond. De sfeer zat er vanaf het begin goed in. De veulens lieten zich goed zien en we hadden veel klanten in de zaal en online”, is voorzitter Arjan van der Waaij enthousiast na afloop. “Het was voor het eerst dat Veulenveiling Prinsjesdag dit jaar vier veilingen heeft georganiseerd, met een primeur op het Nederlands Kampioenschap Springen in Deurne. Wij zijn er trots op dat we continue vernieuwen. Maar zonder het vertrouwen van onze fokkers, bieders en kopers zouden wij dit niet kunnen en daarvoor zijn wij ze ontzettend dankbaar”, besluit Van der Waaij.

Volledig resultaat

Bron: Persbericht Prinsjesdag