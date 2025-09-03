Veulenveiling Prinsjesdag sluit succesvol seizoen af met springveiling in Ermelo

Op dinsdag 16 september, traditiegetrouw op Prinsjesdag, organiseert Veulenveiling Prinsjesdag haar vierde en laatste veiling van 2025. Waar eerdere edities dit jaar plaatsvonden in Deurne, Houten en Grootebroek, keert de veilingorganisatie nu terug naar het vertrouwde Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Ditmaal met een collectie die volledig in het teken staat van de springpaardenfokkerij: 40 zorgvuldig geselecteerde springveulens vormen de collectie.

De 40 springveulens komen stuk voor stuk uit sterke moederlijnen en combineren bewezen springgenen met de modernste hengsten. Daarmee biedt Veulenveiling Prinsjesdag wederom fokkers en investeerders de kans om te investeren in de springtop van morgen. “Met deze laatste veiling sluiten we een succesvol veilingjaar af waarin we op drie prachtige locaties succesvol zijn geweest. De collectie in Ermelo onderstreept opnieuw onze ambitie om fokkers en kopers samen te brengen rond de allerbeste springgenen”, aldus voorzitter Arjan van der Waaij.

1.60m-moeders en grootmoeders

Met moeders en grootmoeders die zichzelf hebben bewezen op Grand Prix-niveau, zoals de moeders van de merrieveulens Agata vd Berghoeve Z (v.Agalord KCX Berghoeve) en Camilla KCX (v.Iron Man VD Padenborre), de moeder van het hengstveulen Uzario van de Cruyenvelden Z (v.United Touch S), de grootmoeder van het hengstveulen Diacanan (v.Diaron) of de grootmoeder van Vulcanico Reuvekamps (v.Chacfly), de meervoudig Nations Cup winnaar S Umonia I, ontbreekt het de veulens niet aan kwaliteit.

Usha van Roosakker, Ratina Z, Glamour Girl

Ook de legendarische genen van Usha van ’t Roosakker zien we terug in deze collectie, net zoals de invloeden van Ratina Z. Of wat dacht je van het hengstveulen Une Pepperoni G Z (v.Pagani of the Paddocks) uit de halfzus van Hendrik von Eckermann’s Glamour Girl? Vero Blue (v.Cero Blue TN) zijn moeder is de halfzus van meervoudig Grand Prix-winnaar Highway TN.

Programma

De veilingdag belooft meer dan alleen topkwaliteit in de baan. Bezoekers kunnen rekenen op een compleet programma in de gastvrije setting van het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo:

17:00 – 19:30 uur: Bezichtiging op stal

18:30 uur: Welkomst VIP

19:30 uur: Start veiling

Live én online

De veiling in Ermelo is live bij te wonen, maar voor wie niet aanwezig kan zijn, is het mogelijk om online mee te bieden via het vertrouwde platform van Veulenveiling Prinsjesdag. De volledige collectie is vanaf nu te bekijken op www.veulenveilingprinsjesdag.nl.