Youhorse.auction: Quickborn opent gouden editie met 34.000 euro

De eerste avond van de Pot of Gold Collection van Youhorse.auction zorgde dinsdagavond voor een vliegende start. De veertienjarige Quintender-zoon Quickborn 8 stal de show en liet de hoogste prijs noteren: 34.000 euro. Vanavond, woensdag 8 oktober, volgt het spectaculaire slotstuk, waarbij de verwachtingen nog hoger liggen.

Organisator Mario Everse is in zijn nopjes over de sterke start: “Tijdens de videodagen hadden we echt álles: zon, wind, regen en regelmatig verscheen er een regenboog boven de piste. Vandaar de naam Pot of Gold Collection, want de paarden sprongen zó goed dat het voelde alsof we goud in handen hadden. Natuurlijk selecteren we bij elke veiling getalenteerde paarden, maar ditmaal zitten er echt bijzondere exemplaren tussen. Quickborn 8 is daar een perfect voorbeeld van: een ervaren ruin op 1.45m-niveau en voormalig EK Junioren-deelnemer. Hij gaat zijn nieuwe eigenaren in Engeland ongetwijfeld veel plezier bezorgen.”

Kampioenen en WK-topper in finale

De spanning loopt op richting de tweede veilingavond. “Het tweede deel van de collectie belooft nóg meer sensatie,” vervolgt Everse. “Zo komt onder andere de Belgisch kampioen van de vijfjarigen, Ultimo vd Molendreef, onder de hamer, evenals Ollalla, de merrie die zesde werd op het WK in Lanaken. Daarnaast bieden we de vierjarige AES-goedgekeurde hengst Dill des Cabanes Z aan en een aantal exclusieve embryo’s, veulens en fokmerries met topbloedlijnen. Het is een unieke kans om je stal te versterken met wereldklasse talent.”

18.000 euro voor hengstveulen van Aganix du Seigneur

Bij de veulens was Amaretto Sweet (Aganix du Seigneur x Iceman de Muze) de publiekslieveling. Het hengstveulen, gefokt uit de halfzus van Daniel Bluman’s Gemma W, werd voor 18.000 euro verkocht aan kopers uit de Verenigde Staten. De vijfjarige Emmalique RV (Emerald van ’t Ruytershof x Mr. Blue) had ook veel fans en vertrekt naar Zweden, terwijl de vijfjarige ruin Kenji SK (Kannan Jr. x Calido I) naar Tsjechië gaat.

Amaretto Sweet (Aganix du Seigneur x Iceman de Muze), gefokt uit de halfzus van Gemma W van Daniel Bluman, werd voor 18.000 euro verkocht naar Amerika.

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk deden elk vijf succesvolle aankopen. Viermaal viel het winnende bod in de Emiraten, terwijl Tsjechië drie paarden bemachtigde. Daarnaast werden er paarden verkocht naar onder andere Venezuela, Mexico en Bahrein.

Bron: Persbericht