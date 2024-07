14.500 voor Secret Lover-zoon op Van Olst Sales

Gisterenavond was Under Armour Geuzenhof (v. Secret Lover) de veilingtopper op Van Olst Sales. Het hengstveulen werd verkocht voor 14.500 euro en vertrekt naar Duitsland. Secret lover won in mei onder het zadel van Charlotte Fry de Subli competitie in Delft met een topscore van 92,20%.

Er kwamen 24 veulens onder de hamer. Er was veel buitenlandse belangstelling voor de veulens. Ze werden verkocht naar Duitsland, Spanje, Engeland, Frankrijk, Denemarken, Brazilië, Litouwen en Amerika.

13.000 euro

Het tweede geld werd betaald voor Under the Stars Groll (v. O’Frederic). Het merrieveulen viel voor 13.000 euro in Spaanse handen.

12.500 euro

Het hengstveulen Umbro (v. Lantanas) leverde 12.500 euro op en werd gekocht door Franse kopers. Zijn moeder Coco Chanel was in de Lichte Tour succesvol met Patrick van der Meer.

Bron: Horses.nl