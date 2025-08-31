180.000 euro voor United Touch S-dochter in Stephex Exclusive Breeding Collection Auction

Dé blikvanger in de Stephex Exclusive Breeding Collection Auction 2025 was het donkerbruine merrieveulen Unlimited Pommex Z (United Touch S x Emerald). De dochter van de regerend Europees Kampioen is gefokt uit de merrie Jeunesse van ’t Paradijs, een merrie met een bewezen vijfsterren palmares onder Lorenzo de Luca. Het was dan ook geen verrassing dat ze de internationale kopers wist te enthousiasmeren en met 180.000 euro de veilingtopper werd. Unlimited Pommex Z blijft in België.

In een setting waar topsport, lifestyle en exclusiviteit samenkomen, verzamelden fokkers, ruiters en investeerders uit de hele wereld zich in Wolvertem én online om hun toekomstige kampioenen veilig te stellen. De veiling sloot af met indrukwekkende cijfers: alle elf veulens vonden een nieuwe eigenaar, goed voor een totale omzet van 730.000 euro en een gemiddelde prijs van 66.363 euro.

Tweede geld

Ook het merrieveulen Clin D’Oeil Pommex Z (Comme il Faut x Kannan) stal de show. Met een pedigree geworteld in de legendarische Comme il Faut en de krachtlijn van Kannan, aangevuld met de bewezen sportprestaties van moeder Kracotte Z, belichaamt dit zwartbruine merrieveulen het allerbeste van prestatiegerichte fokkerij.

Bijdragen aan sport en fokkerij

Met het Pommex-fokprogramma zorgt Stephex ervoor dat enkele van zijn grootste kampioenen, die nu genieten van hun pensioen op Haras de la Pomme in Normandië, blijven bijdragen aan de toekomst van de sport.

Voor Stephan Conter, CEO en oprichter van Stephex Group, gaat de veiling dan ook om veel meer dan enkel verkopen: “Met deze collectie wil ik de genen van onze allerbeste merries delen met fokkers, want daar begint alles. Dit jaar hebben we de selectie bewust klein gehouden: elf veulens, waarvan negen merries. Zo krijgen onze klanten de kans om zelf een sterk fokprogramma uit te bouwen. En kijk naar de resultaten van de grootste competities: 65% van de paarden komt uit België. Dat zegt genoeg.”

Bron: Persbericht