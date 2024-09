19.000 euro voor fries hengstveulen op Veulenveiling Midden Nederland

Het Friese veulen Cas fan Klein Weulink (v. Kees 531) was woensdagavond de veilingtopper op de Veulenveiling Midden Nederland. Voor 19.000 euro blijft deze hengst behouden voor Nederland. De Nieuwe Heuvel in Lunteren was opnieuw het toneel waar 59 veulens onder de hamer kwamen van veilingmeester Johan Wilmink.