Bieden van start! KWPN Online Auction sluit maandagavond

Het is tijd om uw favoriete veulen te kiezen in de KWPN Online Auction! Vanaf nu is het mogelijk om te bieden op de 41 veulens in deze veiling, die maandagavond sluit vanaf 20.00 uur.

Alle veulens zijn door een KWPN-inspecteur beoordeeld op exterieur en correctheid in beweging én klinisch gekeurd door een dierenarts. Dit alles zorgt ervoor dat kopers met vertrouwen een veulen kunnen aanschaffen waarvan de basis in orde is.

Vartouche en Vrijbuiter

Een interessant dressuurveulens met oog op de sport en hengstenopfok is bijvoorbeeld Vartouche (Pjethro x Glock’s Toto Jr.), wiens grootmoeder Evymorijke zelf op ZZ-Zwaar-niveau is uitgebracht en al het Lichte Tour-paard Linskymorijke en de KWPN-goedgekeurde hengst Jones leverde. Ook Vrijbuiter (McLaren x Zhivago) is een talentvol hengstveulen uit een bewezen stam. Zijn moeder presteerde op ZZ-Zwaar-niveau en dit veulen heeft dezelfde grootmoeder als onder meer het internationale Grand Prix-paard Figaro van Nars Gottmer en Lichte Tour-paarden als Artiest, Fendi Fabuleux, Jolierene SK en Kinetic S.

Goede afkomst

De Olympische finalist Uricas van de Kattevennen won meerdere Grand Prixs onder Harrie Smolders en heeft een beloftevolle start gemaakt in de fokkerij. In deze veiling komt zijn dochter Vorena H (mv.Vigo d’Arsouilles) onder de virtuele hamer. Zij komt uit de directe moederlijn van internationale 1.45/1.50m-paarden als Eldorenus Z, Nereno Z en Narena Z. De KWPN-erkende hengst Comthago VDL heeft twee nakomelingen in de collectie. Merrieveulen V.Termie I (mv.I’m Special de Muze) is een kleindochter van de goed geteste (IBOP 83) merrie L.Termie en komt uit de bewezen Dermie-stam van Stal Roelofs.

Investeer in de toekomst

Bent u nog niet geregistreerd als bieder? Dit kan eenvoudig, gratis en snel via www.kwpn.auction. Tevens houden wij u dan op de hoogte van alle KWPN-veilingen. Bent u op zoek naar een potentieel sportpaard of een talent voor de toekomst in de fokkerij? Bekijk dan nu de collectie en maak uw keuze. De KWPN-inspecteur staat u graag te woord en helpt u bij al uw vragen over de veulens. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.

