DSP veulenveiling: 17.000 euro voor zoon van Arezzo Man

Met de twaalfde en laatste veulenveiling heeft DSP Deutsches Sportpferd GmbH haar succesvolle verkoopseizoen 2025 afgesloten in het hippisch centrum Bisingen. Het duurste springveulen was een zoon van Birkhof’s Arezzo Man FBW uit een succesvolle Araconite-moederlijn. Het veulen, Arezzano F, werd voor 17.000 euro verkocht aan een internationale springstal uit Duitsland.

De oorspronkelijk voor CHI Donaueschingen geselecteerde veulens vonden na de annulering van dat toernooi een nieuw podium bij de familie Feyrer. De twaalf aangeboden veulens brachten een gemiddelde prijs van 9.166 euro op.

Dressuurveulens

Bij de dressuurveulens trok vooral het bontgekleurde hengstveulen Herzenswunsch (v. Herzensbunt/T.) veel aandacht. Het veulen wisselde voor 11.500 euro telefonisch van eigenaar en vertrekt naar een koper uit het Rijnland. Ook het hengstveulen Emilio von Weidmannsruh (v. Element of Crime) vond voor 10.000 euro een nieuwe eigenaar in Baden-Württemberg.

Veiling voor het goede doel

Een bijzonder moment van de avond was de veiling van een hobbypaard, met de hand gesigneerd door Olympisch kampioen Michael Jung. Dit unieke verzamelobject werd voor 6.000 euro gekocht door Christian Walter uit Rainau. De volledige opbrengst komt ten goede aan de Förderverein krebskranker Kinder Tübingen e.V.

