Goede genen voorhanden in zesde collectie KWPN Online Veulenveiling

Vandaag wordt de één-na-laatste collectie van dit seizoen van de KWPN Online Veulenveiling gepresenteerd. Van 27 tot en met 30 september kan er worden geboden op 19 spring- en 23 dressuurveulens en één Gelders hengstveulen. Zowel kwantiteit als kwaliteit is gewaarborgd binnen deze collectie en zowel bewezen als opkomende hengsten zijn in deze veiling vertegenwoordigd.

Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. Dit seizoen staan er weer zeven edities van de KWPN Online Veulenveiling op het programma, waarvan dit de zesde is, in de maanden juli tot en met oktober.

Sterke stammen

Bij de springveulens hebben bewezen verervers als Bustique, Harley VDL, Zirocco Blue VDL en Baltic VDL nakomelingen in de collectie, naast beloftevolle fok- en sporthengsten als New Pleasure VDL, Chaudfontaine JL Z en On The Spot. Uit een goede stam komt bijvoorbeeld het hengstveulen Ugruno Gun (v. New Pleasure VDL), wiens moeder op 1.30m-niveau sprong en onder meer al een 1.40m-paard bracht. Hij komt uit de directe moederlijn van de Grand Prix-hengst Wittinger VDL. Ook verwant aan een flink aantal sportpaarden is het merrieveulen Utascha Lottie (v. Camargo), wiens goed geteste (EPTM 80) moeder een halfzus is van de KWPN-goedgekeurde hengsten Jumper Verdi (v. Verdi) en de 1.45m-springende First Verdi (v. Verdi). Uit een goede stam komt ook de Chaudfontaine JL-zoon Uptown Funk, wiens moeder op 1.35m-niveau sprong en een halfzus is van onder meer het 1.50m-paard Chaperon.

Veelbelovende afkomst

Ook voor de dressuurliefhebbers valt er genoeg te kiezen. Zo komt het merrieveulen U Are A Dancer Vita Nova (v. This is Naqueen) uit de moeder van de KWPN-goedgekeurde hengst Ladignac en komt daarmee uit een sterke stam waaruit ook Grand Prix-paarden als Windsor, Champion en Exquis Nadine zijn gefokt. De For Romance-dochter Una Donna Marein E komt uit een goed geteste moeder (EPTM 80) en is een halfzus van het Lichte Tour-paard Happyness E, die in 2016 de Pavo Cup won. Ook Utrex (v. Extreme US) komt uit een zeer goed geteste moeder (IBOP 87.5) en zijn grootmoeder is een halfzus van onder andere het internationale Grand Prix-paard Axel (v. Sandreo) uit de vooraanstaande Murona-stam. Een andere Extreme US-nakomeling, Unbelievability, komt uit een halfzus van het ZZ-Zwaar-dressuurpaard Fitango en is ook verwant aan het Lichte Tour-paard Aspen.

Meer informatie

De collectie is vanaf vandaag te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 27 september kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 30 september vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.