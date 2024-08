Olympische hengsten domineren collectie EDS-veulenveiling

Op zaterdag 24 augustus veilt Excellent Dressage Sales online 49 interessante dressuurveulens. De hengsten Glock’s Toto jr., Hermès N.O.P. en Indian Rock van het in Parijs succesvolle TeamNL zijn in de collectie goed vertegenwoordigd. Dream Boy, de Olympiër van Tokio, komt ook regelmatig voor in de afstamming van de veulens. De jonge talenten One Million en Extreme U.S. zijn met zeven en vijf veulens de topleveranciers van de collectie. Dat in combinatie met goede merries en de beste dressuurstammen van Nederland zorgt voor een collectie waar iedereen naar uitkijkt. De veulens worden zaterdagmiddag 24 augustus om 15.00 uur live gepresenteerd bij Academy Bartels in Hooge Mierde.

De EDS-collectie voor de online-veiling op zaterdag 24 augustus is doorspekt met Olympische genen. Het chique merrieveulen Ukkie II (v.Next Romancier) is gefokt uit de volle zus van Hermès N.O.P., de nummer 4 van Parijs. Ook Union Jack (v.Osaka) komt uit dezelfde bekende moederlijn van de familie Gijsbers uit Loosbroek.

Indian Rock, die met Emmelie Scholtens schitterde in de tuinen van Versailles, heeft een dochter in de veiling die ook nog eens gefokt is uit de topstam van Cennin, Lantanas en Vitana V. Een belofte voor sport en fokkerij. Dat zijn ook de nakomelingen van Glock’s Toto jr., die met Hans Peter Minderhoud bijdroeg aan de vierde plaats van Nederland in de Olympische landenwedstrijd. Drie veulens hebben de goed fokkende Totilas-zoon als vader, twee veulens komen uit een Toto jr-moeder en drie veulens van de collectie stammen af van zijn zoon O’Toto van de Wimphof.

Uit de rechtstreekse familie van het Zweedse Olympische teampaard Buriel KH komt Ulla Donja, die ook nog eens gefokt is uit een dochter van Glock’s Total U.S., de reserve voor TeamNL in Parijs. Een bijzonder pedigree.

Hans Peter Minderhoud was er in Tokio bij met Dream Boy, die die voorjaar met sportief pensioen ging. Zijn kwaliteiten in de fokkerij bewijst Dream Boy in deze EDS veiling met twee kinderen en meerdere kleinkinderen.

Jonge vaders

Een bijzonder veulen is ook Ultra Violette. Deze dochter van Krack C komt uit een halfzus van zijn top-zoon Vivaldi en daarmee is Ultra Violette een driekwart zus van de topvererver Vivaldi, die veelvuldig voorkomt in de pedigrees van deze collectie.

Natuurlijk via zijn zoon One Million die met zeven veulens hoofdleverancier is in deze collectie. One Million heeft zich geplaatst voor het WK jonge dressuurpaarden en leverde al meerdere keuringstoppers. Zo ook Extreme U.S. waarvan vijf veulens geselecteerd zijn en die op 24 augustus hun opwachting maken in Hooge Mierde.

Las Vegas overtuigde in mei met de titel in de Lichte tour op het NK Dressuur. Ook zijn dochters uit de eerste jaargang overtuigden op de keuringen. In de veilingcollectie zitten vier veulens van Las Vegas.

Van verrichtingstopper Pernod RS2 is een van de weinige veulens in de collectie opgenomen.

Bewezen merrielijnen

De beste dressuurlijnen van Nederland zijn vertegenwoordigd in de veiling. De rijk gedecoreerde Daula-stam heeft een veulen in de veiling, dat familie is van EHL Daula N.O.P. die komende maand favoriet is voor goud op de paralympische spelen in Parijs. De Rijke-stam levert een veulen van One Million uit een NMK-merrie. De vermaarde Endy-stam van familie Van Helvoirt heeft een veulen in de veiling uit de halfzus van de hengsten Grenoble en Osaka. De stam van Jazz is present. De Reina-stam van Johnson heeft veulens in Hooge Mierde. De Densie-stam, die heel veel sport en de hengst Blue Hors Monte Carlo bracht, brengt een veulen van Omar Sharif in.

Uit de halfzus van Jovian, uit de stam van Ten Bosch die ook Pride leverde, heeft het interessante merrieveulen Unieke (v.One Million) een toepasselijke naam. En ook zeker mag topmerrie Nannet niet ontbreken met haar nafok. Meerdere veulens uit de collectie gaan terug op deze bekende Hurricane-dochter.

En voor de geïnteresseerden zijn er ook bekende merries die naam maakten in de sport en op de NMK. Daarmee is de collectie van Excellent Dressage Sales op zaterdag 24 augustus een hele interessante.

Veulenveiling: Excellent Dressage Sales

Datum: Zaterdag 24 augustus

Plaats: Academy Bartels Koestraat 1b, Hooge Mierde

Presentatie: 15.00 uur

Veiling online: 18.30 uur

Website: https://excellentdressagesales.auction/auctions