Summer Sale CH De Wolden: 14.000 euro voor veulens van Mindset ES en Uricas

Op de Summer Sale op CH De Wolden kwamen zaterdagavond 21 veulens onder de hamer. Egbert Schep had daarbij dubbel succes: zijn fokproduct Victoria Secret ES (Uricas van de Kattevennen x Chacco Blue) was één van de twee veulens die de topprijs van 14.000 euro opleverde. Het andere veulen dat voor dit geld werd afgeslagen is de door J. Dikkema gefokte Viewpoint J.D. Dit hengstveulen heeft de door Schep gefokte KWPN-hengst Mindset ES als vader.