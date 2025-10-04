SWB Elite Foal Auction: 36.000 euro voor Ermitage Kalone-dochter en Blue Hors Monte Carlo-zoon

Gisterenavond werd er voor twee paarden 36.000 euro betaald op de SWB Elite Foal Auction in Flyinge, die gehouden werd gedurende de SWB Equestrian Weeks. Het springgefokte veulen Chia af Hagalund (v. Ermitage Kalone) en het dressuurgefokte veulen Djonte LVST (v. Blue Hors Monte Carlo) gingen voor dit bedrag van de hand.

Er werden 12 springveulens geveild, die gemiddeld 16.000 euro opbrachten. Ook kwamen er 19 dressuurveulens onder de hamer. Daar werd gemiddeld 14.605 euro voor betaald.

32.000 euro

Yxebos Silver Rocket (v. Santiano) trok ook veel belangstelling en werd voor 32.000 euro verkocht. Dominus i Bo (v. Hesselhöj Donkey Boy) werd aangeschaft voor 24.000 euro. Nog een veulen van Ermitage Kalone bracht meer dan 20.000 euro op. Ellmitage Flip-W ging van de hand voor 22.000 euro.

Hoogste kwaliteit

Anette Graf, CEO van SWB: “Onze Zweedse fokkers laten zien dat ze staan ​​voor de hoogste kwaliteit. Dit is iets wat zowel nationale als internationale kopers waarderen.”

Bron: Horses.nl/Persbericht