V-Power-dochter met 23.500 euro veilingtopper DSP-Elite veulenveiling

Vrijdag was het de beurt aan de springveulens, gisterenavond maakten de dressuurveulens hun opwachting in de veilingring van Darmstadt. Het merrieveulen Venezuela (v. V-power) werd met 23.500 euro de veilingtopper van de avond.

Het tweede geld, een bedrag van 17.750 euro, werd er neergelegd voor het merrieveulen Kaiserin (v. Kjento). In totaal werden er 59 dressuurveulens verkocht voor een gemiddeld bedrag van 8758 euro. Something Special (v. So Perfect) en Fairtrade (v. Fair Deal) werden de duurst verkochte hengstveulens. Zij gingen beiden voor een bedrag van 17.000 euro van de hand.

Bron: Horses.nl