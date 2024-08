Veulenveiling Prinsjesdag presenteert spectaculaire collectie van 84 veulens

Op de traditionele derde dinsdag van september zal Veulenveiling Prinsjesdag een imponerende collectie van 84 dressuur- en springveulens veilen in Ermelo. Op dinsdag 17 september komt de voltallige collectie onder de hamer van Koen Olaerts en zowel in de zaal als online bieden is mogelijk. De door respectievelijk Cas van der Oord en Lauw van Vliet (dressuur) en Willem van Hoof en Bob Janssens (springen) samengestelde collectie is doordrenkt met prestatiegenen en ook de Olympische Spelen in Parijs zijn een opvallend thema.

39 dressuurveulens en 45 springveulens werden de afgelopen maanden geselecteerd voor de jaarlijkse Veulenveiling Prinsjesdag. In de dressuurrichting kan men rekenen op uitmuntende modellen en zeer veel bewegingstalent. Maar ook genetisch gezien komen er bijzonder interessante veulens voorbij.

Volle broer Hermès N.O.P.

Neem bijvoorbeeld het hengstveulen Unlimited Game; niemand minder dan de volle broer van Dinja van Liere’s Hermès N.O.P. Op de Olympische Spelen in Parijs behaalde de bronzen medaillist van het WK in Herning één van de hoogtepunten uit zijn carrière. Onder Dinja van Liere scoorde de Easy Game-zoon maar liefst 88,432 procent in de Kür op Muziek en daarmee werden Van Liere en Hermès N.O.P. spectaculair vierde in de individuele strijd – nipt naast het podium.

Een ander imponerend hengstveulen is bijvoorbeeld Ultravox – een zoon van Fynch Hatton uit de halfzus van stempelhengst Ampère. Ook niet te vergeten is Undercover W – een zoon van Dante Weltino, die in Parijs zowel deelnam als zijn zoon Jagerbomb individueel achtste zag worden. Daarnaast presteerde Undercover W’s moeder op Grand Prix-niveau.

Opvallende merrieveulens dressuur

Voor de liefhebber van merrieveulens in de dressuurrichting heeft Veulenveiling Prinsjesdag ook royaal uitgepakt. Denk bijvoorbeeld aan Usina van ’t Studutch, een dochter van Blue Hors Romanov uit de volle zus van For Romance I en nog vele meer. Of Ulymbria L – een Escamillo dochter uit de halfzus van Grand Prix-hengst Blue Hors Don Olymbrio. Verder nog de opvallende Kjento-dochter Upwood Tarpania – een halfzus van de gekeurde hengsten Dutch Dream en Kingsley Tarpania.

Olympische hengsten in springrichting

Bij de springcollectie zijn de olympische hengsten Ermitage Kalone en Uricas van de Kattevennen ook royaal vertegenwoordigd. Ermitage Kalone komt met maar liefst twee dochters en drie zonen voor de dag, terwijl Uricas drie dochters en een zoon presenteert. Opvallende is bijvoorbeeld Upgrade Leva WD – een Uricas-merrieveulen uit de halfzus van Hernandez TN N.O.P. Of Eleanor JT Z – een dochter van Ermitage Kalone die teruggaat op de top moederlijn van Narcotique de Muze II.

Merrieveulen uit Kirby de Muze – zus van Nimrod & Levis

Nog veel meer interessante merrieveulen behoren tot de collectie. Neem bijvoorbeeld Usha van ’t Reevediep; een prachtig gemodelleerd merrieveulen van de wereldberoemde Mylord Carthago uit de uitstekende stam van Usha van ’t Roosakker. Zij gaat via Echo van ’t Spieveld, Spartacus TN en For Pleasure terug op de 1.60m-springmerrie Electra van ’t Roosakker. Een excellent merrieveulen is ook Jenny KCX Berghoeve Z. Deze dochter van het kampioenschapspaard Jaguar van de Berghoeve (Emerald uit de zus van Mylord Carthago en Bamako de Muze) is rechtstreeks gefokt uit topmerrie Kirby de Muze. Onder Marit Skollerud Cox sprong Kirby tot op 1.50m-niveau en zij is de halfzus van het olympische springpaard Nimrod de Muze van Pedro Veniss en het springfenomeen Levis de Muze van Ioli Mytilineou.

Voor de volledige collectie, kijk op www.prinsjesdag.eu en neem gerust geheel vrijblijvend contact op voor meer informatie via [email protected]. Voor dinsdag 17 september zijn nog VIP tickets beschikbaar; die kunt u bestellen via www.prinsjesdag.eu/vip-plaatsen.