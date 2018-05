KFPS gaat steekproefgewijs op WFFS testen

Het stamboek schrijft: ‘De vraag die gesteld wordt, is of WSSF ook bij het Friese paard voorkomt. Vanuit ‘officiële’ bronnen werd de afgelopen dagen aangegeven, dat dit niet het geval is om de simpele reden dat het Friese paard geen warmbloed zou zijn. Hoewel de kans dat deze aandoening ook bij het Friese paard voorkomt erg klein is, is deze redenatie wel erg kort door de bocht. Of het Friese paard nu wel of niet een warmbloed is (aan deze discussie zullen we in dit artikel maar niet uitwijden), is in dezen niet relevant. Warmbloeden en Friese paarden hebben vele generaties terug deels gelijke voorouders. Als bij deze voorouders het gen reeds aanwezig is geweest, zou deze derhalve ook bij Friese paarden voor kunnen komen. Het is echter zeer waarschijnlijk, dat het ontstaan van de WSSF-mutatie veel later in de tijd heeft plaatsgevonden. Dit zou betekenen, dat deze mutatie bij het Friese paard niet voorkomt.

Steekproefgewijs testen

‘Als gevolg van extreem toeval is het uiteraard mogelijk, dat de betreffende mutatie op dezelfde locatie op het DNA zich ook bij het Friese paard heeft voorgedaan (of nog gaat voordoen). Zoals bijvoorbeeld ook bij de mens toevalligerwijs het waterhoofdgen op hetzelfde chromosoom voorkomt als bij het Friese paard. Om 100 procent zeker te zijn roept het KFPS haar leden op om alert te zijn en in het geval er een veulen geboren wordt met de aangegeven symptomen, dit te melden bij het KFPS. Het KFPS zal verder steekproefgewijs een aantal paarden gaan testen, met de DNA-test die hiervoor in de VS is ontwikkeld.’

Waarschuwing voor warmbloedstamboeken

‘Hoe groot het WSSF-probleem in Nederland in de fokkerij warmbloedpaarden zal zijn, zal blijken wanneer er genoeg paarden getest zullen zijn’, schrijft het stamboek dat al eerder met het gendefectenbijltje hakte. “Het feit dat er niet veel WSSF-veulens worden geboren, zoals wordt aangegeven, hoeft niet maatgevend te zijn voor het probleem.”

‘Immers, heel veel waterhoofden en dwergen werden er bij de Friese paarden ook niet geboren. Toch is 1 op de 7 paarden drager van deze aandoeningen. Bij een genfrequentie van WSSF van 11% (zoals in de VS, dit betekent dat 11% van de paarden drager is) en je niet weet welke hengsten en merries drager zijn (zoals in Nederland het geval was), dan zal slechts maximaal 0,3% van de geboren veulens de WSSF-afwijking hebben. Dit gegeven, plus het feit dat een deel van de lijders voortijdig geaborteerd wordt en het feit dat dragers waarschijnlijk meer dan gemiddeld aan elkaar verwant zijn en daarom minder vaak met elkaar gepaard worden, maakt dat ook bij een relatief groot aantal dragers, er toch niet veel WSSF-veulens geboren worden.’

