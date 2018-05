KFPS: ‘Ulbrân heeft geen witte aftekeningen’

Naar aanleiding van (onder andere) de goedkeuring van Siert werd er zelfs een werkgroep in het leven geroepen om het functioneren van bestuur en fokleiding tegen het licht te houden. Het KFPS schrijft: ‘In inhoudelijke zin, was de rapportage van de werkgroep (die bestaat uit afgevaardigden uit ledenraad, bestuur, kantoor en inspectie), over de structuur en cultuur binnen de verenigingen, het belangrijkste. Een aantal voorvallen in de afgelopen jaren, zoals de goedkeuring van Siert 499, hebben de nodige ruis gegeven over taken en verantwoordelijkheden van de verschillende geledingen binnen de vereniging en de daarbij behorende cultuur.’

Bevindingen in nieuw meerjarenbeleidsplan

‘De rapportage is een aanzet om de komende tijd de statuten en reglementen nog eens kritisch tegen het licht te houden en om bevindingen hierin ook op te nemen in een nieuw te formuleren meerjarenbeleidsplan. De voortgang hierin stemde breed tot tevredenheid’, aldus het KFPS.

Geen witte haren

De ingezonden brief van KFPS-lid Max Tjibbe van den Berg over de vermeende witte haren bij Ulbrân werd ook behandeld: ‘Het gevoel dat een goede weg is ingeslagen overheerste. Daar kon een ingekomen schrijven van het lid Van den Berg niets aan veranderen. Deze suggereert dat de vorig jaar goedgekeurde hengst Ulbrân 502 ontoelaatbare witte aftekening(en) zou hebben. Het bestuur kon hier kort over zijn, de hengst heeft geen witte aftekeningen.’

Niet onderzocht

Op de website van Max Tjibbe van den Berg, www.undersiker.nl, wordt voorgesteld om Ulbrân te laten onderzoeken op stekelharigheid in Utrecht. Het KFPS-bestuur gaat daar dus niet op in.

Bron: KFPS