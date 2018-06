Koctmyrouge II J.P.P. en Kehinde Esther SVN beste merries in Berlicum

Van de vijftien driejarige springmerries werden er tien ster, van de negen vier- tot en met zevenjarigen waren dat er acht. Met een bovenbalk van 75/85 bleek Koctmyrouge II J.P.P. (v. Kannan) van fokker J.P.P. van Rijswijk uit Esbeek de best scorende springmerrie. Voor zowel de techniek, reflexen als vermogen kreeg ze 85 punten. “Deze royaal ontwikkelde, voldoende rassige merrie sprong goed. Ze was in het begin wat afgeleid maar bouwde daarna duidelijk op. Ze springt goed van de eerste paal, met een mooie voorbeentechniek, goed met de schoft omhoog en ze maakt de sprong ook nog eens goed af”, vertelt inspecteur Arnold Kootstra.

‘Snelle reflexen’

Met 75/80 verdiende de Cidane-dochter Knock-Out VM (uit Grand Mimosa VM van Cardento) van fokker Jan van Meever uit Meerkerk het sterpredicaat. Kootstra: “Deze charmante, heel correct gebouwde merrie heeft een lichtvoetige galop. Ze springt goed met de schoft omhoog, met snelle reflexen, een mooi lichaamsgebruik en goede sprongafloop.”

‘Overzicht en vermogen’

Ook de vijfjarige Isa Bella (Inshallah de Muze uit Vika Bella van Heartbreaker) van fokkers Paardenhouderij De Eerde en M.G.A. Aarts verdiende de ster met 75/80. “Ze heeft een lichtvoetige galop, een heel snel voorbeen op de sprong en springt met veel overzicht en vermogen”, aldus Kootstra.

Vier keer 70/80

Vier driejarige merries kregen 70/80. Allereerst de lichtvoetige en met veel atletisch vermogen springende Korrie van den Hoogeweg (v. Action Breaker uit de stam van de KWPN hengst Lemmod)) van fokker G. van Dommelen uit Katwijk. Ook de met goede techniek en sprongafloop springende Kanani (Kannan uit Chione Z van Clintissimo Z) van fokker O. Floren uit Breda behaalde deze bovenbalk, evenals de heel constant en met hele goede manieren springende Zirocco Blue VDL-dochter Karona van fokker Nico Broeders uit Hooge Zwaluwe. Tot slot kwam de met heel veel vermogen (85 ptn) springende Chester Z-dochter Kavaria van fokkers Geert van de Wetering en combinatie Aaldering-Swelheim tot de score van 70/80.

Kehinde Esther SVN uitschieter

Negen dressuurmerries verdienden het sterpredicaat met 80 punten of hoger voor beweging. Een uitschieter bleek Kehinde Esther SVN (v. De Niro) van Stal van Nobelen uit Noordwijk, die met 90 punten voor stap uit kwam op 85 voor beweging naast 80 voor exterieur. “Deze merrie heeft veel lengte en een schitterend front. Ze is iets neerwaarts in de romprichting en dat koste haar voor de houding ook wat punten, maar bewegen doet ze ontzettend goed. Ze stapt heel ruim en goed schrijdend. De draf heeft veel techniek en souplesse, en ook in galop toont ze veel schakelvermogen”, is inspecteur Toine Hoefs enthousiast. Moeder O. Esther is ook de moeder van de Grand Prix-paarden Asther en Brother de Jeu.

Dochter Desperado 80/85

Ook de Desperado-dochter Kaylie BR van fokker G. Verhoeven uit Biezenmortel kwam uit op de fraaie score van 80/85. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie die iets meer jeugduitstraling kon hebben. Ze beweegt met veel souplesse en een extra achterbeengebruik, in zowel de draf als galop. Ook haar houding is positief.”

Twee keer 80/80

Met 80/80 werd Katy Lonka RT (v. Negro) van Jenny Toes uit Sint Michielsgestel ster. Dezelfde bovenbalk was er voor de Uphill-dochter Kaya (uit Zitine ster van Rousseau) van fokker Theo Hanzon uit Haaren.

85 voor beweging

Met 85/80 deed Kwintina (v. Vivaldi) voor haar f/g M.A. van de Goor uit Herpen goede zaken. Bij de oudere merries liep Jikita (v. Ferdeaux) van fokker W.M. van der Aa uit Vinkel naar 85 punten, voor exterieur kreeg ze 75.

Dochters van De Niro

Met 75/80 werden de goed dravende Kirondine L (v. De Niro) van fokker Jan Lamers uit Oss, en de goed ontwikkelde en dito bewegende Kaylina (v. De Niro uit de elitemerrie Gina van Lord Leatherdale) van fokkers R.A.H.M. van Erp en Van Olst Horses ster.

Uit stam Dujardins En Vogue

Diezelfde bovenbalk was er voor Kenzo Carla (Vivaldi uit Viva Carla uit de Fleuricarla, de grootmoeder van Charlotte Dujardins En Vogue) van f/g M.A. van de Goor uit Herpen. Dankzij 85 punten voor draf kwam Kadivette II (v. Governor) van fokker A. Bekkers uit Sint-Oedenrode uit op 70/80.

Bron KWPN