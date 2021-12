Krack C-dochter Latina M scoort 90 punten in IBOP

De KWPN Regio Noord-Brabant organiseerde gisteren een IBOP in De Mortel, waar Bart Bax en Marian Dorresteijn een topscore van 90 punten kwijt konden aan Latina M, een dochter van Krack C uit de internationale Grand Prix-merrie Vradin van Simon Missiaen. Van de 18 merries in De Mortel slaagden er 13. Aansluitend werden 14 paarden op het straatje beoordeeld, 7 van hen werd keur of elite, 4 merries werden ster.

“De IBOP was voor het eerst bij Manege Het Zwarte Water in De Mortel”, licht Bart Bax toe. “Het was een hele functionele accommodatie. De organisatie had een mooie ring uitgelegd met veel rust voor de paarden. In de bijbehorende hal kon goed losgereden worden en in de pauzes mochten de paarden de baan verkennen. Daar werd veel gebruik van gemaakt en we hebben alle paarden dan ook heel goed kunnen beoordelen. Dichtbij de hal was een mooi straatje uitgezet, het was allemaal heel goed voor elkaar.” Vrijdag worden in De Mortel nog eens 16 paarden beoordeeld.

Latina M 9,5 voor de draf

De topscoorder van de dag zat direct in de eerste groep. Latina M (Krack C uit Vradin keur sport-dres van Gribaldi, fokker R. Missiaen uit Izegem) van C. Niessen uit Hulsberg kreeg een 9,5 voor haar draf, souplesse en rijdbaarheid en bewerkbaarheid. Voor houding en balans en aanleg als dressuurpaard scoorde ze een 9. Met nog tweemaal het cijfer 8,5 kwam de merrie op een prachtige score van 90 punten.

‘Potentie voor het zware werk’

“Dit is een hele chique merrie met veel houding. Ze liep in een hele goede aanleuning en het was opvallend dat ze constant de berg op bleef bewegen, zowel in het verruimen als in het terugkomen. Deze merrie liet heel veel potentie zien voor het zware werk. De stap is ruim met een goed lichaamsgebruik, voor nog hogere cijfers mocht de stap vandaag soms wat actiever. Ze draaft lichtvoetig met veel balans en veel souplesse, daarin kwam ze heel makkelijk terug. De galop heeft veel sprong en ze laat zich daarin erg makkelijk sluiten. Latina toonde erg werkwillig.” Na afloop van de IBOP, werd de merrie voor exterieur opgewaardeerd naar 80 punten.

Gehoorzame Nicolette Zelma

Franklin-dochter Nicolette Zelma (uit Julinette Zelma ster EPTM-dres PROK van Blue Hors Zack) van fokker M. van Alphen uit Hurwenen kreeg 83,5 punten. Deze merrie scoorde een 9 voor haar rijdbaarheid en bewerkbaarheid. “Deze merrie heeft een mooi silhouet, veel balans en werd mooi naar de hand toe gereden, zeker voor een driejarige. Ze stapt actief met een goed lichaamsgebruik en ruim voldoende ruimte, voor een nog hoger cijfer zou ze nog iets meer rust kunnen pakken. De draf heeft veel balans, een goede ruimte en is lichtvoetig met een goed gebruik van het achterbeen. In galop liet ze een goede afdruk zien en veel balans, voor zo’n jong paard kon ze al heel makkelijk terugkomen na de verruimingen in de galop. Het was opvallend dat deze merrie heel gehoorzaam was.” Met 85 punten voor exterieur werd deze merrie aansluitend in het stamboek opgenomen, ster en keur verklaard.

Totilas-dochter Naouch S

Met 81 punten was Nanouch S (Totilas uit Ithella S van Lord Loxley) van fokker F. van Santvoort uit Nuenen de derde merrie die boven de 80 punten scoorde. “Deze merrie was nog relatief groen, maar liet een gehoorzame proef zien met drie hele goede basisgangen. Ze stapt in een goede viertakt met een goede ruimte, maar zou voor een hoger cijfer nog iets mooier over de rug de hand mogen volgen. In draf heeft ze veel takt, een goede cadans en veel souplesse met een goed gebruik van het achterbeen. In galop zagen we een goede ruimte, goede afdruk en veel souplesse, ook hierin mocht ze nog iets mee rover de rug naar de hand toe blijven voor nog hogere cijfers.” Nanouch S werd in het stamboek opgenomen, ster en keur met 80 punten voor exterieur.

Uitslag.

Bron KWPN