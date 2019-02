De hengstenkeuring in cijfers: wat meer nuance

Op Horses.nl en in De Paardenkrant van deze week werd bij de nafok van de jonge vaders (de G- en de H-jaargang) met zonen op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch het totaal aantal nakomelingen genoemd. Om wat meer nuance aan te brengen in die cijfers, heeft Horses.nl ook nog even verder gekeken en uitgezocht hoeveel KWPN-nakomelingen van deze jonge vaders in 2016 zijn geregistreerd en hoeveel daarvan zijn aangeboden op de eerste bezichtiging.

Grand Galaxy Win (v. Apache) is met vier aangewezen zonen de topleverancier bij de jonge vaders. Alleen Bordeaux gaat daar dit jaar overheen met vijf aangewezen zonen. Van Grand Galaxy Win T werden er in 2016 127 veulens KWPN-geregistreerd, daarvan werden er dertien aangeboden, acht haalden Den Bosch en dus vier het verrichtingsonderzoek.

Van Governor (v. Totilas) werden er in 2016 148 veulens KWPN geregisteerd, in de eerste bezichtiging werden er zestien hengsten aangeboden, acht haalden Den Bosch en drie hengsten werden aangewezen. Van Glamourdale (v. Lord Leatherdale) werden er in 2016 234 KWPN-veulens geregistreerd, acht hengsten werden aangeboden in de eerste bezichtiging, vier werden doorverwezen naar de tweede bezichtiging en twee aangewezen voor Ermelo. Van Glock’s Toto jr (v. Totilas) werden er in 2016 120 veulens KWPN geregistreerd, tien hengsten werden aangemeld voor de eerste bezichtiging, vier daarvan mochten verschijnen in Den Bosch en twee hengsten werden aangewezen.

Minder veulens

Gotcha-Utopia (v. Ziësto) had flink wat minder KWPN-veulens in dat jaar: 26. Daarvan werden vijf hengsten aangemeld voor de eerste bezichtiging, twee haalden Den Bosch en die twee werden allebei aangewezen. Van Gunner KS (v. Belissimo M) werden in 2016 40 veulens geboren, zeven daarvan werden aangemeld voor de eerste bezichtiging, twee haalden Den Bosch en eentje werd er aangewezen. Ferguson (v. Floriscount) heeft 61 KWPN-geregistreerde nakomelingen uit 2016, daarvan werden er zes aangemeld voor de eerste bezichtiging en eentje haalde Den Bosch. Deze werd niet aangewezen.

George Clooney en Guardian S

Van andere G-hengsten verschenen ook nog nakomelingen in Den Bosch: Van acht George Clooneys (105 KWPN-geregistreerde veulens in 2016) in Ermelo haalden er twee Den Bosch (beide niet aangewezen) en van vier op de eerste bezichtiging aangeboden zonen van Guardian S (157 KWPN-nakomelingen in 2016!), haalde alleen de Gelderse inzending Den Bosch. Deze zoon van Guardian S werd kampioen. Van twee Ghandi’s (17 KWPN-geregistreerde veulens in 2016) kwam er eentje naar Den Bosch (niet aangewezen).

H-jaargang

Van de H-jaargang kreeg Daily Diamond (v. Daily Deal) er een (uit één) aangewezen en hetzelfde geldt voor Hometown (v. Apache). Daily Diamond had in 2016 tien veulens en Hometown slechts acht. De meeste hengsten in Den Bosch had High Five US (v. Charmeur) met vijf (vier dressuur/een Gelders), daarvan werden er twee aangewezen (een dressuur/een Gelders). In totaal had High Five US in 2016 40 KWPN-veulens. Hennessy (v. De Niro) had er met 98 KWPN-geregistreerde veulens wat meer, daarvan werden er negen aangeboden op de eerste bezichtiging, eentje haalde Den Bosch en werd aangewezen. Hermès (v. Easy Game) had in 2016 12 KWPN-veulens, daarvan werden er twee aangeboden in Ermelo en eentje haalde Den Bosch.

Bron: Horses.nl