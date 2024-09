Data najaarsverrichtingsonderzoek bekend

Op 11 november start het 21 dagen durende najaarsverrichtingsonderzoek voor de dressuur- en springhengsten. Voor de Gelderse hengsten start het verrichtingsonderzoek op 4 november. Voor die tijd vinden de voorrijdmomenten en de herkansingen onder het zadel plaats.

Voor de dressuurpaarden geldt dat er drie voorrijdmomenten zijn, waarvan de laatste een selectiemoment is. Voor zowel de spring- als Gelderse hengsten gelden er twee voorrijdmomenten.

Zadelpresentatie

Bij de zadelpresentatie wordt er gekeken of de hengsten testbaar zijn, waarbij ze met twee of drie tegelijk in de baan verschijnen. De hengsten worden door hun eigen ruiter of amazone voorgesteld aan de jury.

Aanlevering

Op 11 november worden de dressuur- en springhengsten voor gereden om aangeleverd te worden voor het verrichtingsonderzoek. Voor de Gelderse hengsten vindt dit plaats op 4 november. Vervolgens start het 21 dagen durende verrichtingsonderzoek.

Overzicht data

Dressuur

16 oktober: eerste keer voorrijden en herkansing onder het zadel.

30 oktober: tweede keer voorrijden.

11 november: aanlevering verrichtingsonderzoek.

Spingen

23 oktober: eerste keer voorrijden en herkansing onder het zadel.

11 november: aanlevering verrichtingsonderzoek.

Gelders paard

23 oktober: eerste keer voorrijden en herkansing onder het zadel.

4 november: aanlevering verrichtingsonderzoek.

Bron: KWPN