KWPN Voorjaarsonderzoek voor Gelderse hengst Leopold P beëindigd

De driejarige Leopold P (High Five U.S. x Koss) was al de enige Gelderse hengst die dit jaar deelnam aan het KWPN Voorjaarsonderzoek. Op de beoordeling van woensdag 15 mei besloot de hengstenkeuringscommissie om het onderzoek van de hengst te beëindigen en daarmee zijn er geen Gelderse hengsten meer die dit voorjaar kans maken op goedkeuring.

Leopold P (High Five U.S. x Koss) werd gefokt door H.J. & F.J. Peters uit Stokkum en M.H. Middelkoop uit Spankeren. Hij was dit jaar één van de drie Gelderse hengsten die op de KWPN Hengstenkeuring werd aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

Bron: KWPN