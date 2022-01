VO KWPN: Incognito van Van Uytert naar huis, premiehengst Next Level doorverwezen

Twee dressuurhengsten hebben op de valreep het KWPN najaarsonderzoek 2021 verlaten. Het gaat om Nachtwacht in 't Veld (Incognito x Everdale) van Joop van Uytert en fokker Van de Bighelaar (onderzoek beëindigd) en de premiehengst Next Level (Jarville x Prestige VDL) van fokker Willy van der Aa en Stal van de Sande (doorverwezen om veterinaire redenen).

“We hebben een goede laatste beoordeling gehad. De dressuurhengsten laten een goede ontwikkeling lieten zien. In overleg met de eigenaren is er besloten om voor één hengst het onderzoek te beëindigen en één hengst is doorverwezen naar het voorjaarsonderzoek met een veterinaire reden. We kijken met vertrouwen uit naar het examen waar negen hengsten aan deel zullen nemen”, vertelt KWPN-inspecteur Floor Dröge op KWPN.nl. Marian Dorresteijn was niet aanwezig bij de laatste beoordeling en werd vervangen door KWPN-inspecteur Bart Bax.

Nachtwacht in ’t Veld was de favoriet van Joop van Uytert in dit onderzoek. De commissie zag het blijkbaar anders. Next Level werd vorig jaar op de KWPN Hengstenkeuring geprimeerd en was met zijn spectaculaire optreden één van de meest besproken hengsten.

Bron: Horses.nl/KWPN