Acht KWPN-dressuurhengsten in top WBFSH-ranking, maar niemand die ze gebruikt

De WBFSH-ranking voor dressuurverervers wordt regelrecht gedomineerd door KWPN-hengsten met acht KWPN-hengsten in de top-10. In de springrichting is daar absoluut geen sprake van, maar toch is waar te nemen dat het bloed van Nimmerdor (voornamelijk via Heartbreaker) steeds meer voorkomt in de top. Vijf van de tien hengsten in de top-10 voert Nimmerdor-bloed.

Daar waar springpaardenfokkers ondertussen zweren bij bewezen bloed (en jonge hengsten maar moeilijk aan de bak komen), is dat in de dressuur een ander verhaal. Van de acht KWPN-hengsten in de top-10 van de WBFSH-ranking zijn er nog vier vers beschikbaar en de vier anderen via diepvriessperma.

Slechts één van die acht hengsten (die vorig jaar ook al allemaal in de top-10 stonden en in 2022 in de top-15) zette in 2024 meer dan tien KWPN-nakomelingen op de wereld (Bordeaux: 13) en waarschijnlijk heeft Joop van Uytert moeten lullen als Brugman om aan dat aantal te komen.

Lees alles over de nieuwe WBFSH-rankings in De Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop