Agani du Gumo MP Z naar 85,5 punten in IBOP

De Z-merrie Agani du Gumo MP Z (v. Aganix du Seigneur) gaf twee jaar geleden een ijzersterk optreden op de stamboekkeuring. De inmiddels vijfjarige merrie slaagde vandaag met vlag en wimpel voor haar IBOP: een 9 voor vermogen bracht de eindscore op 85,5 punt. De IBOP springen in Ermelo kende slechts twee deelnemers, maar dat werd goedgemaakt in kwaliteit.

De vierjarige Oywanda (Hernandez TN uit Haywanda elite EPTM-spr PROK v.Brainpower, f: Gebr Derk te Oploo) ontving een 8 voor vermogen, instelling en rijdbaarheid en verzekerde zich met een eindtotaal van 76,5 punt bovendien van het elitepredicaat. Oywanda staat geregistreerd op naam van S.B. Kleerekooper uit Hoenderloo, die ook de vijfjarige Agani du Gumo MP Z (Aganix du Seigneur uit Gumo Twirre MP elite EPTM-spr sport-spr PROK v.Numero Uno) mee had gebracht naar Ermelo.

Veel vermogen

Deze Aganix du Seigneur-dochter liet als driejarige 85 punten voor het vrijspringen noteren en imponeerde vandaag ook onder het zadel. Marcel Beukers vertelt enthousiast: “Een langgelijnde merrie die zich heel goed laat rijden. Ze galoppeert met veel balans en heeft een actief gebruik van het achterbeen. Springen doet ze met goede reflexen en een heel goede techniek. Ze toont daarbij veel atletisch vermogen en heeft veel rek op de sprong. We hebben haar dan ook een 9 gegeven voor het vermogen en een 8,5 voor de overige onderdelen.”

1.40m-merrie Esminka promoveert tot elite

Aansluitend werd de veertienjarige Numero Uno-merrie Esminka (uit Vreiminka elite pref prest EPTM-spr PROK v.Quite Easy I, f: G.J. Kappert uit Geesteren, g: H. Dissel uit Veenendaal) gepresenteerd. Dit paard presteerde voorheen op 1.40m niveau en had al het ster, PROK en sport-predicaat op zak. “Een aansprekende merrie die iets sterker zou kunnen zijn in de bovenlijn. Ze heeft een heel goede sportstand en we hebben haar vandaag kunnen bevorderen tot elite merrie.”

Bron: KWPN