Bella-lijn brengt generaties fokkerijplezier bij familie Kole/Van de Guchte

“Typerend voor de paarden uit onze Bella-lijn zijn de hardheid, gezondheid en het zijn chique paarden”, vertelt Elle Kole uit het Zeeuwse Vlake. Op de CK van Zeeland boekte Kole met de fokkerij die ze al jaren geleden samen met haar partner Arjan van de Guchte opzette, mooie successen. Niet alleen vergaarde de driejarige Rocking Bella (v. Jameson RS2) het voorlopig keurpredicaat in Nieuw en Sint Joosland, ook veulen Upgrade (v. My Blue Hors Santiano) liet zich super zien. In de finale van de dressuurveulens gaf hij de concurrentie het nakijken, pakte de kampioenstitel én mag namens Zeeland aantreden op de NVK eind deze maand.

De Bella-lijn van Kole en Van de Guchte voert al bijna twintig jaar terug, met de aanschaf van veulentje Annebella. “We kochten Annebella, destijds het eerste veulentje van de hengst Tuschinski, bij Ad Valk. Het was ons plan om een nieuwe merrielijn op te zetten en zodoende kwamen we bij Ad terecht. Eigenlijk om een merrie van Krack C te bekijken, maar toen we Annebella zagen, was het gelijk raak. Zij paste helemaal in ons plaatje en als we nu terugkijken is dat een heel goede zet geweest. Inmiddels zijn we aanbeland bij de vijfde generatie en we hebben er al veel sport- en keuringspaarden uit gefokt.”

