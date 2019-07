CK Gelderland: Kwaliteit in de breedte, 15 merries naar NMK

Het aanbod driejarige dressuurmerries was vandaag in Gelderland enorm met 80 deelnemers. Daaruit verkoos de jury maar liefst 19 merries voor de kampioenskeuring en mogen er 15 naar het NMK. Beste merrie werd de aansprekende Glock’s Toto jr-dochter Lillyfee.

Lillyfee werd gefokt door Irene Ahne-Schillemans uit Wekerom en is geregistreerd bij MT Stables Kootwijkerbroek, G.Röst-de Groot uit Stroe en L.J. Röst uit Stroe. Haar moeder Emara M is een elite sport-dr PROK-merrie van Ziësto. Marian Dorresteijn roemde de merrie: “Een hele mooie, langgelijnde merrie met een hele sterke bovenlijn die goed aangesloten is. In draf maakt ze heel veel houding en ze toont zeer veel lichaamsgebruik en veel takt met een zeer sterk achterbeengebruik.”

Apache uit Annabel

In de finale deed de nummer twee weinig voor haar onder. Dit was Apache-dochter Lady Jane, een directe nakomeling van de bekende De Niro-dochter Annabel elite preferent prestatie. Lady Jane werd gefokt door de familie Jansen uit Joppe/Den haag en is in eigendom van stoeterij Turfhorst. “Een hele charmante, goed ontwikkelde merrie met een aantrekkelijk lichaam. Alles past gewoon. Ze kan geweldig stappen met veel souplesse en in draf vertrekt ze direct vanuit het achterbeen met veel souplesse en veer, veel balans en een goede buiging in het achterbeen.

Expression-merrie derde

De derde merrie die terug mocht komen voor het allerlaatste rondje overkampen was de Expression-dochter Lafeera Altena (uit Afeera ster D-oc van Rhodium) gefokt door J. Timmerman uit Moordrecht. “De meest langgelijnde merrie in deze top-3. Echt een merrie met een kapitaal lichaam, met mooie verhoudingen en een goed aangesloten bovenlijn. Stappen doet ze ruim voldoende en zeker voor zo’n groot paard heeft ze een hele lichtvoetige draf.”

*Dit bericht wordt later aangevuld*



Bron: KWPN