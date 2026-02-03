Deze week… KPWN laat de teugels weer vieren in Den Bosch: 108 hengsten aangewezen voor VO

In 2025 leek het KWPN een andere weg in te slaan dan andere stamboeken in de hengstenselectie. Tegen de stroom in werd de broekriem aangehaald en zo leverde de KWPN Hengstenkeuring vorig jaar slechts 69 aangewezen hengsten op. Dat beviel het stamboek blijkbaar niet zo goed. Dit jaar zit het stamboek met 108 aangewezen hengsten (51 springhengsten, 47 dressuurhengsten, vier Geldersen en zes tuigers) weer op het oude niveau. Bij de dressuurhengsten werden maar liefst negen hengsten geprimeerd, maar de jury wilde na de keuring niet stellen dat de top zoveel breder was geweest dan voorgaande jaren.

Er was afgelopen week veel moois in Den Bosch. De springkampioen Crescendo van de Boxem Z (Chacoon Blue x Elvis van der Putte) is een kampioenshengst die nog jaren op je netvlies blijft. Prachtig waren de zeges van Willem Greve met zowel Drummer 2000 Z als de net erkende Party in de Hus op de springavond net zoals de erkenning die familie Kramer en hun Kannan (eindelijk) ten deel viel.

De dressuurjury zorgde op de dresuuravond voor excellente voorlichting door af te rekenen met de spanning bij Pjethro (v. Kjento) in de hengstencompetitie klasse L – de enige klasse waar er nog wat aan het klassement kon veranderen. En drie in het afgelopen jaar goedgekeurde dressuurhengsten kwamen met hun sportende moeders in de baan en daarmee werd de link tussen sport en fokkerij (die in de dressuur niet altijd gegeven is) gedemonstreerd.

Grote stappen in omvorming van keuringspaard naar sportpaard bij springhengsten

Voor de laatste keer maakte Wout‑Jan van der Schans deel uit van de hengstenkeuringscommissie voor de nieuwe jaargang. Na het najaarsonderzoek van 2026 zit het er voor hem na twaalf jaar op. Er is in die tijd veel veranderd.

“Toen ik begon was Cor Loeffen voorzitter en die was al best sportminded. Als je toen naar de moederlijnen keek en nu is er echt wel veel veranderd. Toen keken ze naar merries die 1,30 m. hadden gesprongen en een heel goede IBOP hadden gedaan. Maar 1,30 m. springt bijna ieder paard. Na twaalf jaar is dat bijna geen extra dimensie meer.”

Sallandse grond vruchtbaar in titelstrijd springhengsten

Woeste grond is een populaire tv-serie, maar Sallandse grond blijkt vruchtbaar voor het voortbrengen van kampioenshengsten. Op de KWPN Hengstenkeuring in de springrichting was de titel overtuigend voor Crescendo van de Boxem (v. Chacoon Blue), geboren bij Han van Dijk en Evelien Brandt in Broekland. Nog geen vijftien kilometer verderop, aan de andere kant van Raalte, ligt de geboortegrond van de reservekampioen Ti Amo B (v. Carrera VDL). Ben Booijink uit Luttenberg fokte hem uit de NMK-, elite- en sportmerrie Madonna.

Gemiddeld 54.000 euro en 31.000 euro in Select Sale

In veilingen is niet altijd alles goud wat blinkt. De redactie van de Paardenkrant vernam daags na de veiling dat in ieder geval een deel van de toppers niet echt verkocht zijn. Het KWPN meldt dat bij de 19 springhengsten 79 procent van de aangeboden hengsten daadwerkelijk verkocht zijn voor gemiddeld 31.000 euro en bij de 27 dressuurhengsten 85 procent voor gemiddeld 54.000 euro.

Naar verluidt dienden zich na de veiling problemen aan bij de betaling van de springtopper (75.000 euro) Trotsy Zottie (v. New Pleasure VDL) en één van de dressuurtoppers, premiehengst Ti Sento (v. Kjento), werd voor 115.000 euro werd teruggekocht. Ook andere hengsten vonden geen nieuwe eigenaar.

Showavond wordt een live-karaktertest

Al meerdere jaren is er enige onvrede over de dressuuravond op de KWPN Hengstenkeuring. Ook dit jaar was er kritiek te horen: enerzijds op de lange presentaties van de jonge hengsten (onder begeleiding van Johan Hamminga bij de nieuwe jaargang en Alex van Silfhout bij de hengstencompetitie-hengsten) en anderzijds op de zeer korte presentaties van de oudere hengsten. Logischer zou het zijn om de jongere hengsten kort te tonen en de oudere hengsten (bij voorkeur alleen om te voorkomen dat alle aandacht gaat naar één van twee hengsten in de baan gaat zoals meermaals het geval was) wat meer tijd te geven. Ook met het oog op de sport: hoe fijn zou het bijvoorbeeld voor Dinja van Liere zijn om met potentiële Grand Prix-paarden Mauro Turfhorst en McLaren alvast (een deel van) de Grand Prix-proef te oefenen.



KWPN-jury probeert in de kooi al meer nadruk te leggen op karakter, vooral in positieve zin

In Duitsland struikel je na dit hengstenkeuringsseizoen over de goedgekeurde hengsten (richting de 200 dressuurhengsten werden op de zes grootste keuringen goedgekeurd) en ook het KWPN bewoog dit jaar die kant op met 47 (van 88 aangeboden) aangewezen hengsten, waarvan negen premiehengsten. Toch wilde de hengstenkeuringscommissie na afloop niet direct spreken van een jaargang die (in de top) zoveel beter is dan voorgaande jaren. Daarbij werden enkele ondergrenzen overschreden.

De negen premies waren er duidelijk meer dan voorgaande jaren en zorgden ook voor een lange zit bij de huldiging van die hengsten (40 minuten!) aan het einde van vier lange keuringsdagen. Desgevraagd wil Bax nog niet direct zeggen dat de kopgroep zoveel breder was dit jaar: “Je weegt natuurlijk best veel in bij het uitzoeken van de premiehengsten. Ik denk dat in dit geval dat het kon en dat die binnen de criteria vielen waarin wij de paarden zochten. Dat is het complete plaatje en niet alleen het laatste rondje aan de hand of alleen het optreden hier in de kooi. We zien ook wel eens paarden net iets anders zijn in het rondje aan de hand, dan dat wij ze beoordeeld hebben – daar moet je een jonge hengst nog niet te hard op afrekenen.”

Inteelttoename per fokrichting niet meer berekend sinds 2016



Het KWPN publiceerde in de eerste editie van KWPN Magazine 2026 over de inteeltgrens van 5%, die ook een rol speelde in de hengstenselectie dressuur (niet bij de andere fokrichtingen). Dat artikel riep vragen op die De Paardenkrant vorige week aan fokkerijchef Ralph van Venrooij voorlegde. Na gesprekken met verschillende experts op het gebied van genetica blijkt dat het KWPN de situatie verkeerd heeft geschilderd in het artikel.

Ojee-B levert kampioen Geldersen én wint hengstencompetitie

Ojee B (Ibsen B x Rubus B) liet in de hengstencompetitie samen met collega Odeer (Atze x Talos) zien dat zij beter en bevestigder door een Z-proef komen dan menig goedgekeurde dressuurcollega en jaargansgenoot. De vos won de hengstencompetitie, maar dat was nog niet alles. Uit zijn eerste jaargang werd cat.nr 605 Tobias (mv. Floris BS) als kampioen gehuldigd.

Na een jaar droogstaan (vorig jaar werd geen van de twee Geldersen in de tweede bezichtiging) kon de hengstenkeuringscommissie Gelders Paard dit jaar vier hengsten aanwijzen voor het verrichtingsonderzoek. Een hengst werd geprimeerd en daarmee ook kampioen: een royale vos uit de eerste jaargang van Ojee B. Voorgesteld door Ojee B’s (mede)eigenaar Siebe te Bokkel.

Voorlopig groen licht voor zes van tien tuigpaardhengsten

Van de tien gepresenteerde tuigpaarden werden er zaterdag op de KWPN Stallion Show zes aangewezen en twee geprimeerd. Beide geprimeerden Talent (v. Magnifiek) en Tobias V (v. Macho) bonden de strijd aan om de kampioenstitel. De kampioenstitel bij de tuigpaarden was voor de fraai gemodelleerde Talent (v. Magnifiek).

Zoals verwacht na de eerste bezichtiging betrof het de extra gemodelleerde en over een fantastisch interieur beschikkende donkerbruine 714 Talent (Magnifiek x Crescendo) van Comb. Ritsma/Pos. Onverwacht grote concurrentie kreeg hij van Tobias V (v. Macho) van William Duffy die een metamorfose had ondergaan. Als een topsporter die piekt op de Olympische Spelen had Tobias V de topvorm in Den Bosch.

