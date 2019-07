EPTM: Liletto en L’Unique STH naar topscores van 86 en 85 punten

31 merries deden vandaag EPTM-examen op het KWPN-centrum in Ermelo en daarvan slaagden er maar liefst twaalf met 80 punten of meer. Toppers van de merrietest werden de door Bennie Huirne gefokte springmerrie Liletto (Harley VDL x Voltaire) van Jan van Meever en de dresuurmerrie L'Unique STH (v. Boston STH) van fokker familie Nekeman. Zij slaagden respectievelijk met 86 en 85 punten.

De beste driejarige springmerrie werd Liletto (Harley VDL uit Ziletto elite pref EPTM PROK van Voltaire, fokker B.J. Huirne uit Beltrum) van J. Van Meever uit Meerkerk. Zij slaagde met 86 punten voor de EPTM. “Dit is een langgelijnde merrie die heel atletisch is. Ze kreeg een 9 voor de glaop en voor alle springonderdelen een 8,5. Deze merrie heeft een hele ruime, actieve manier van galopperen met veel balans. Ze is vlug aan de sprong en springt met veel lichaamsgebruik. Daarbij laat ze een goede achterhandtechniek zien, een goed gebruik van het voorbeen en veel atletisch vermogen. Deze merrie viel bij elke beoordeling op”, vertelt juryvoorzitter Henk Dirksen over de merrie

Weer een Cape Coral RBF Z

De merrie La Luna Especiale (Cape Coral RBF Z uit Go On Especiale ster PROK voorl. keur van Chacco Blue, fokker G.J.W. Verstappen uit Swalmen en C.M.L. Delissen-Verstappen uit Beesel) slaagde met 83 punten voor de merrietest. Deze merrie is in eigendom van Stal Brouwerhof uit Well, die vandaag vier merries in het examen hadden waarvan er drie boven de 80 punten scoorden. De overgrootmoeder van La Luna Especiale is Vink Especiale, die onder Eric van der Vleuten actief was op het hoogste niveau. “Dit is een groot, langgelijnd paard met een hele makkelijke lichtvoetige galop. Ze springt heel goed met de schoft omhoog, laat een goede techniek zien en beschikt over veel atletisch vermogen. Voor haar vermogen kreeg ze dan ook een 9, voor reflexen, techniek en aanleg een 8,5. Deze merrie moet nog wat sterker worden, maar is een van de meerder Cape Coral-dochters die zich positief laten zien op keuring en aanlegtesten”, zegt Dirksen, waaarmee hij onder andere doelt op de nummer 1 en 2 van de Centrale Keuring van Limburg. Deze twee merries komen ook uit de eerste jaargang van AES- Cape Coral RBF Z (Cornet Obolensky x Argentinus).

Goede springmerries

Etoulon VDL-dochter Lareyna (uit Tia Maria stb van Libero H) van fokker J.L. Posthumus uit Ypecolsga slaagde met 82 punten. Deze merrie werd geboren met de rhesusfactor, maar heeft zich weten te ontwikkelen tot elitemerrie. “Dit is een groot, langgelijnd paard dat over veel vermogen beschikt. Ze laat zich goed bewerken en toont veel aanleg als springpaard. Voor vermogen, rijdbaarheid en aanleg kreeg ze een 8,5.” Een half punt minder was er voor Lorante HBC (Cornet Obolensky uit Beaurante D.D. elite sport PROK van Cantos, fokker H.B.C. Stal BV uit Boijl) van Stal Brouwerhof. “Dit is niet de grootste merrie en ze is nog heel jeugdig, maar ze springt elke keer weer met hele snelle reflexen en is extreem voorzichtig. Ze springt goed met de schoft omhoog en toont veel lichaamsgebruik en een goede techniek. Voor reflexen, techniek en aanleg kreeg ze een 8,5.”

Nog een VDL-dochter

De derde merrie van Stal Brouwerhof die slaagde was Lolita O.A. (Douglas VDL uit Carmen O.A.Z. van Carrera VDL, fokker O. Anemij uit Wijckel), zij kreeg 81 punten. “Deze jeugdige merrie is heel lichtvoetig en springt met snelle reflexen en een goede achterhandtechniek. Ze heeft veel atletisch vermogen en toont veel aanleg als springpaard. Ze scoorde een 8,5 voor reflexen en aanleg.”

Twee Van Meever-merries

De Edinburgh-dochter Lola-Lolita VM (uit Spring Key SR keur EPTM sport van Spartacus) slaagde met 80,5 punten, waaronder een 8,5 voor techniek. Ze is in eigendom van fokker J. van Meever, die vijf merries in de test had die allen slaagden. “Dit is een heel jeugdig en atletisch paard die met snelle reflexen springt en altijd een hele goede achterhandtechniek laat zien. Ze heeft een lichtvoetige galop en toont op de oxer veel lichaamsgebruik.” Van dezelfde fokker slaagde ook Loeloe VM (Kannan uit Burandot ster sport PROK D-OC van Contendro II) met exact 80 punten. “Deze merrie is vlug met springen en laat snelle reflexen zien. Ze heeft een goede voorbeentechniek en is voorzichtig, daarbij heeft ze goed lichaamsgebruik en veel aanleg als springpaard. Voor haar instelling kreeg ze een 8,5.”

Glenfiddich-dochter

Glenfiddich VDL-dochter Lyanne (uit Happyanne sport PROK van Carrera VDL) van fokker Mts J.J. en D.P. Reitsma uit Driezum slaagde met 80 punten voor de EPTM. “Deze jeugdige merrie kreeg voor alle springonderdelen een 8. Ze heeft in de test veel progressie gemaakt en is losser geworden. Deze merrie heeft een hele actieve manier van galopperen met een goede balans. Ze springt met een goede reflex en mooi met de schoft omhoog, daarbij heeft ze een goede techniek een veel atletisch vermogen.”

L’Unique STH

De hoogste punten bij de dressuurpaarden waren voor de Boston STH-dochter L’Unique STH (uit Zamba Dream elite pref prest ibop sport PROK D-OC van Samba Hit II) van fokker L.F. Nekeman en B. Nekeman-Alteveer uit Hasselt. Deze dochter van de AES-goedgekeurde Boston STH, het toppaard van de dochter des huizes (Denise Nekeman) scoorde op alle onderdelen een 8,5. “Dit is een hele jeugdige merrie die in alle drie de basisgangen heel lichtvoetig is, souplesse heeft en met een goede beentechniek beweegt. Ze beweegt goed met de schoft omhoog en laat zich goed bewerken.” Met een bovenbalkscore van 75/85 werd deze merrie elite.

Everdale en Glamourdale

Met 81,5 punten slaagde Lilaea (Everdale uit Aphrodite elite eptm PROK van Stedinger) van fokker G. Van Buggenum uit Beverwijk, zij kreeg voor haar rijdbaarheid een 9. “Deze merrie heeft een hele lichtvoetige manier van galopperen met veel houding, in de galop kan ze ook al heel makkelijk sluiten.” 80,5 punten waren er voor de Glamourdale-dochter Lartina (uit Zartina ster pref van Rousseau) van fokker J.A.M. Hurkmans uit Veghel. Zij kreeg voor de galop en rijdbaarheid een 8,5. “Dit is een paard dat met name opviel door haar lichtvoetige, actieve manier van galopperen met een goede balans. Ze laat zich goed bewerken.”

Vivaldi

Ook Lharusja B. (Vivaldi uit Todusja elite pref PROK van Gribaldi) van fokker J. Baas uit Steenwijk slaagde met een puntentotaal van 80. “Deze merrie heeft van nature heel veel houding en balans en laat zich goed bewerken. Voor houding, balans en rijdbaarheid kreeg ze dan ook een 8,5. Ze heeft heel veel front en beweegt met veel souplesse.”

‘In de breedte goede test’

“We hebben een test gehad met veel paarden die hier zadelmak gemaakt zijn”, zegt Dirksen. “In de breedte was het een goede test, zowel bij de dressuur als springpaarden. Ik denk niet dat we eerder een test hebben gehad met zo veel merries met 80 punten. Vandaag was een welbewogen dag en de EPTM blijft mooi om te doen. Ik denk dat dit een heel mooi systeem is en we krijgen ook positieve reacties vanuit de eigenaren. Het was leuk dat er vandaag waardering was voor de fokkers, we doen het toch met z’n allen. Naast de fokkers en eigenaren zijn ook de ruiters, trainer en het stalpersoneel verantwoordelijk voor dit succes.”

Uitslag

Bron: KWPN