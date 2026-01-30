Ferguson keur verklaard op basis van beperkt aantal nakomelingen

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Ferguson keur verklaard op basis van beperkt aantal nakomelingen featured image
Ferguson (v. Floriscount) hier onder Bart Veeze - Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Rick Helmink

Ferguson (v. Floriscount) is op de KWPN Hengstenkeuring 2026 postuum keur verklaard. Dat is op grond van een beperkt aantal nakomelingen. De begin 2023 overleden hengst heeft in totaal 514 nakomelingen, maar een paar honderd daarvan kunnen nog niet meegenomen worden in de beoordeling van een hengst voor een predicaat (voor zover die beoordeling nog aan regels is gebonden na het ‘verdwijnen’ van de fokwaarden: dat de hengst zich in exterieur- en sportvererving positief onderscheidt ten opzichte van zijn leeftijdsgenoten is nu het criterium). Ferguson heeft inmiddels drie Grand Prix-paarden gebracht, waarvan Kyton en Lord Platinum de bekendsten zijn. Zij waren er bij in Den Bosch, net zoals het weer naar Nederland teruggekeerde WK-paard Nero (onder Hans Peter Minderhoud).


